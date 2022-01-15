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Сегодня, 14:00

Кубок мира в Рупольдинге, мужская эстафета: где смотреть и во сколько начало

Сергей Ревенко
Корреспондент
Александр Логинов.
Фото Global Look Press

Сегодня, 15 января, в Рупольдинге (Германия) в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская эстафета. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Состав сборной России: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Общий зачет Кубка мира можно посмотреть по этой ссылке.

Расписание и результаты всех этапов Кубка мира — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Сборная России по биатлону
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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