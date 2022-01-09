Дмитрий Васильев: «Не надо строго судить Кристину Резцову, она все знает сама»
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал итоги женской гонки преследования, прошедшей в немецком Оберхофе.
«Кажется, что Кристина Резцова попала в порыв, ей не очень повезло. Были серьезные задержки между выстрелами. Она, наверное, пережидала порыв, а потом рискнула. Риск не оправдался. Не надо строго судить Кристину, она все знает сама. Сегодня в очередной раз показала хороший ход. Со стрельбой, думаю, разберется. Надо учитывать факт: кому-то везет, кому-то не везет.
Валерия Васнецова себя превзошла. Стреляла не сказать, что замечательно, но ход приличный показала, стрельбу относительно неплохую. А 11-е место — один из лучших ее результатов на КМ. Валерия серьезно настроена на то, чтобы попасть в олимпийскую команду. В Рупольдинге постарается закрепить свой результат. Тем более до сих пор неубедительно выступает Ирина Казакевич, Светлана Миронова перестала бегать быстро. У Васнецовой появляются хорошие шансы», — сказал Васильев «Чемпионату».
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/biathlon/news-4570625-vasilev-vasnecova-nastroena-na-popadanie-v-komandu-na-oi-risk-kazakevich-ne-opravdalsya.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю