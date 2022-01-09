Дмитрий Васильев: «Есть хорошие шансы на то, что Логинов не потеряет бдительность»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление российских спортсменов в пасьюте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Замечательные итоги! Да, Саша Логинов на последнем рубеже допустил большую роскошь — три штрафных круга. Но он сам все знает, может, это к лучшему, чтобы слишком много не выигрывал перед Олимпиадой. Не всегда хороший знак. Надо выигрывать дозированно (смеется). Тогда есть хорошие шансы на то, что Логинов не потеряет бдительность. Возможно, этой лучший сценарий для него», — сказал Васильев «Чемпионату».

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграл россиянин Александр Логинов. Александр лидировал в гонке преследования вплоть до четвертого огневого рубежа, где допустил 3 неточных выстрела.