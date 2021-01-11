Чехи, японцы и болгары заболели коронавирусом во время пятого этапа Кубка мира

Пресс-служба IBU выпустила релиз, в котором сообщила, что представители Чехии, Японии и Болгарии заболели коронавирусом во время пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Согласно документу, во время внутреннего тестирования был выявлен коронавирус у одного из биатлонистов сборной Чехии и «другой команды». Оба спортсмены сразу же были помещены на карантин.

В составе японской сборной заразились представители команды, среди которых нет атлетов. Они также отправились на самоизоляцию.

Вся сборная Болгарии (спортсмены и члены персонала) также отправлены на карантин после вспышки коронавируса.