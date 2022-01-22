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Сегодня, 18:31

«Серебро — очень хороший результат для нас». Тихонов — о втором месте в женской эстафете

Тихонов высказался о втором месте в женской эстафете на этапе Кубка мира
Микеле Антонов

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от второго места сборной России в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве (Италия).

«Это здорово! У других тоже много ошибок. Но все же от души поздравляю наших девушек! Все равно здорово. Серебро для нас — очень хорошо. Особенно в преддверии Олимпиады. Это поможет набрать уверенности. Золото без серебра не появится», — сказал Тихонов «СЭ».

Победу одержала сборная Норвегии. Третьей стала команда Франции, которая на финише опередила Италию, занявшую четвертое место.

За российскую команду выступали Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Резцова шла в лидерах, Казакевич ушла на три штрафных круга на своем этапе, но Нигматуллина вновь подняла команду в призеры.

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