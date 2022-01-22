Россия поднялась на второе место в зачете эстафет на Кубке мира, лидирует Франция

В зачете эстафет у женщин на этапе Кубка мира по биатлону лидирует сборная Франции.

Француженки имею в активе 216 очков. Второе место, как и в гонке в Антерсельве, занимает Россия — 190. Третьей идет Швеция (189).

Победитель сегодняшней гонки сборная Норвегии на четвертом месте. Норвежская команда набрала 177 очков.

Кубок мира

Эстафета (женщины)

1 (1). Франция — 216 (+48)

2 (3). Россия — 190 (+54)

3 (2). Швеция — 189 (+27)

4 (6). Норвегия — 177 (+60)

5 (4). Германия — 160 (+34)

6 (5). Белоруссия — 154 (+28)