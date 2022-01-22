Анфиса Резцова: «Дай бог, чтобы на Олимпиаде было не хуже»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Россиянки заняли второе место, уступив только сборной Норвегии.

«Это просто фантастика! Дай бог, чтобы на Олимпиаде было не хуже. Могли взять золото? Да золото возьмем на Олимпиаде. Кристиночка — умница! Все сделала. Горжусь! Все девочки — нереальные. Это невозможно! Поздравляю каждую!» — сказала Резцова «Чемпионату».

После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Ирина Казакевич ушла на три штрафных круга. После этого Россия опустилась на 6-е место, но на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина смогла поднять команду на пьедестал.