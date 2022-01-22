«Нет дружеского общения». Бабиков рассказал о проблеме в сборной России

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, что ему не нравится атмосфера, которая сложилась в коллективе в этом сезоне.

«Нет дружеского общения. Чтобы всем вместе посидеть, обсудить. Не думаю, что причина этому пандемия. Так сложилась. Кому-то надо взять на себя бремя ответственности.

Не хватает этого. Как это изменить... Я? Я не капитан команды. Я — шестой номер команды», — сказал Бабиков после финиша масс-старта в Антхольце.