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Сегодня, 15:54

«Нет дружеского общения». Бабиков рассказал о проблеме в сборной России

Биатлонист Бабиков рассказал о проблеме в сборной России
Иван Шитик
Корреспондент

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, что ему не нравится атмосфера, которая сложилась в коллективе в этом сезоне.

«Нет дружеского общения. Чтобы всем вместе посидеть, обсудить. Не думаю, что причина этому пандемия. Так сложилась. Кому-то надо взять на себя бремя ответственности.

Не хватает этого. Как это изменить... Я? Я не капитан команды. Я — шестой номер команды», — сказал Бабиков после финиша масс-старта в Антхольце.

Сборная России по биатлону
Антон Бабиков
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