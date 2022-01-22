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Васильев — о масс-старте: «Для Латыпова даже 25-е место после болезни не может считаться успехом»

Васильев считает, что россияне нормально выступили в масс-старте Кубка мира в Антхольце
Микеле Антонов

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал выступление российских биатлонистов в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

«Нормальное выступление. 10-е место для Бабикова — очень хорошее место. Здесь уже не минуты, которые сложно отыграть, а штрафные круги. Антон молодец. Прошел достаточно ровно ходом. Единственное, допустил три промаха. С двумя промахами он еще мог бы за что-то бороться», — сказал Васильев «СЭ».

Двукратный олимпийский чемпион также оценил выступление Эдуарда Латыпова в первой гонке после карантина.

«Для Латыпова даже 25-е место после болезни не может считаться успехом. Я вообще не понимаю, что у него произошло на лежке. Сначала он стреляет чисто, а потом допускает 4 промаха. Это странный сбой. Либо не совсем правильно изготовился, либо еще что-то. Для спортсмена такого уровня это очень странное явление. Когда был большой отрыв от лидеров, он попытался сократить, но пошел еще на два круга. В конце все уже рассыпалось. Не стоит переживать. Это был старт после длительного перерыва. Получилась хорошая скоростная тренировка перед Олимпиадой. Ходом он очень хорошо бежал, а со стрельбой разберется», — добавил Васильев.

Ранее, 22 января, Бабиков занял 10-е место в масс-старте. Эдуард Латыпов после первой стрельбы шел в группе лидеров, но на втором огневом рубеже допустил сразу четыре промаха и выбыл из борьбы.

Антон Бабиков
Дмитрий Васильев (биатлон)
Эдуард Латыпов
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