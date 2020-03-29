Анна Богалий: «Ощущение, что российский биатлон последние пару лет ходит с протянутой рукой»

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением о выступлении российских биатлонистов в минувшем сезоне.

— Не хотелось бы обсуждать некоторые моменты в прессе, — приводит слова Богалий Team Russia. — Но действительно ощущение, что российский биатлон последние пару лет ходит с протянутой рукой. Хочется спросить главу СБР Владимира Петровича Драчева — он в предвыборной программе обещал, что все у нас будет замечательно, рассказывал, сколько придет спонсоров. В том числе и лично мне говорил, как мы все заживем— И вот сейчас интересно, Владимир Петрович, а где это все?

Главное, чтобы от этого всего не страдала команда, и шло развитие биатлона в регионах. Потому что на местах биатлон порой выживает. И бывает сложно по многим вопросам. А национальной сборной спорт не ограничивается, и, если не будет подпитки из регионов, их поддержки, у нас скоро не будет совсем ничего.