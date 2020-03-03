Анатолий Алябьев: «Резцова способна стать новым лидером сборной России»

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев остался недоволен тем, что победительница чемпионата Европы-2020 в суперспринте Евгения Павлова не попала в состав сборной России на этап Кубка мира в Чехии. Она продолжит выступать на Кубке IBU.

— Это несправедливое решение по отношению к той же Глазыриной и Павловой, — цитируют Алябьева «Извсетия» — Первая находится в лидерах общего зачета Кубка IBU, вторая выиграла чемпионат Европы. Причем Павлову не хотели брать на ЧЕ и вызвали в последний момент. Она показала результат, но на Кубок мира везут Кайшеву, которая проводит слабый сезон. Наверное, у руководства СБР и тренеров сборной есть объяснение этому.

Мне кажется, именно Резцова способна стать новым лидером сборной. Она съездила на ЧМ, можно сказать, туристом, но не сломалась и провела отличный чемпионат Европы. У нее характер, как у матери. Теперь Кристине нужно подтвердить свой класс на двух последних этапах Кубка мира. Это придаст ей уверенности перед новым сезоном.