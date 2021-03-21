Стало известно, состоятся ли масс-старты на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев 21 марта в своем Telegram-канале рассказал о решении организаторов 10-го этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, которое касается проведения гонок.

«Последняя инфа — организаторы этапа в Эстерсунде готовятся сегодня гонки проводить», — написал Губерниев.

Ранее 21 марта журналист опубликовал видео, где показал погоду в Эстерсунде. Судя по кадрам, в Швеции очень сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В программе заключительного дня Кубка мира два масс-старта. Женский начнется в 15.00 (мск), мужской — в 17.30.