Стало известно, состоятся ли масс-старты на этапе Кубка мира в Эстерсунде
11:33
Спортивный журналист Дмитрий Губерниев 21 марта в своем Telegram-канале рассказал о решении организаторов 10-го этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, которое касается проведения гонок.
«Последняя инфа — организаторы этапа в Эстерсунде готовятся сегодня гонки проводить», — написал Губерниев.
Ранее 21 марта журналист опубликовал видео, где показал погоду в Эстерсунде. Судя по кадрам, в Швеции очень сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В программе заключительного дня Кубка мира два масс-старта. Женский начнется в 15.00 (мск), мужской — в 17.30.
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