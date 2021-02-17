«Заранее отправил Каминскому план подготовки. Ответа не было». Матвей Елисеев — о провале на чемпионате мира
Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 49.27,6 (0 промахов)
2. Арнд Пайффер (Германия) — отставание — 19,9 (0)
3. Йоханнес Дале (Норвегия) — 40,9 (1)
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 1.12,9 (2)
5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1.13,5 (2)
6. Карим Халили (Россия) — 1.45,3 (0)
16. Евгений Гараничев (Россия) — 3.30,9 (2)...
31. Александр Логинов (Россия) — 4.35,0 (3)
61. Матвей Елисеев (Россия) — 6.02,0 (3)...
В конце любого неудачного турнира в нашей команде случаются сеансы разоблачения. Биатлонисты уходят от обтекаемых фраз и выплескивают свои обиды в прессу. В этот раз первым не выдержал Елисеев, хотя для него турнир еще далеко не закончен. Впереди почти наверняка эстафетная гонка. Хотя довольным быть после того, как даже не попал в топ-60 индивидуалки, конечно, сложно...
Фуркад может опустошить бюджет
— Есть огромное недовольство своими выступлениями, — сказал Елисеев. — Возможно, во время подготовки к чемпионату сделал чуть больше работы, чем нужно было. Но это еще нужно анализировать.
— Вы сами выбрали бежать индивидуалку, а не сингл-микст?
— Задним числом не выбирают. Меня спросили, хочу ли я бежать индивидуальную гонку, я сказал, что да. Но от сингл-микста я тоже не отказывался. Решили, что бежать две гонки подряд не стоит.
— Вы довольны местом проведения заключительного сбора перед чемпионатом мира?
— Я так понимаю, тренерский штаб хотел остаться в Антерсельве, но этого не получилось. В данном случае я не голосую.
— То есть у спортсменов в этом вопросе нет голоса?
— Есть много моментов, когда у нас нет голоса. В любом случае будут ориентироваться на лидеров, а не на меня. Пока я, наверное, не дорос, чтобы со мной советовались.
— Как отнеслись к идее пригласить в российскую сборную Мартена Фуркада? Было бы интересно с ним поработать? Может он что-то дать нашей команде?
— Думаю, это может опустошить бюджет. Иностранные специалисты дорого обходятся.
— То есть в реальную пользу от его работы не верите?
— Честно, российский подход в подготовке и иностранный очень отличаются. У них сборы идут недельку — дней десять в месяц. В России же сидишь 25 дней на сборе и дай бог пять — дома. Конечно, было бы интересно посмотреть, насколько бы он нам подошел, не знаю...
— В прошлом сезоне вы хорошо сработались с Артемом Истоминым, а теперь он в армии. Не хватает его здесь?
— Это вообще отдельная тема. Удивительно, что Артема здесь нет. Сразу появилось больше организационных проблем, которые он раньше решал. И очень чувствуется, что его не хватает.
— Вы по-прежнему не раскроете имя тренера, который вас готовил к сезону?
— Он просил остаться неизвестным.
— Но тренеры сборной в курсе, кто это?
— Да.
У меня есть план, я ушел в лес — и никто меня не видит, не слышит
— Как у вас складывается взаимодействие со старшим тренером Юрием Каминским?
— План, по которому я тренируюсь, заранее был отправлен Юрию Михайловичу. Ответа от него не было. Ну, и все. Ни комментариев, ни подсказок — ничего не было.
— Почему вы сами не задали ему вопрос — как там план?
— Все лето было так, что он не давал никаких комментариев. Думаю, он сконцентрировался на работе с командой. Это тоже в какой-то степени профессионализм — не распыляться. А я так и тренировался, и летом, и зимой, и уже здесь, в Поклюке. У меня есть план, я ушел в лес — и никто меня не видит, не слышит.
— Вам не хватает диалога со старшим тренером?
— Один раз он меня спросил: может, по технике что-то посмотреть, подсказать? Не более того. Ну и я тоже отстранился.
— Нет желания поработать с Каминским поплотнее? Получается, что вашего личного тренера рядом нет, а от старшего тренера вы отстранились и он уделяет все внимание другим ребятам...
— Одному ребенку.
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