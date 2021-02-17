Российский биатлонист Матвей Елисеев, который занял 61-е место с тремя штрафными минутами в индивидуальной гонке чемпионата мира, рассказал об атмосфере в российской сборной

Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 49.27,6 (0 промахов)

2. Арнд Пайффер (Германия) — отставание — 19,9 (0)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) — 40,9 (1)

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 1.12,9 (2)

5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1.13,5 (2)

6. Карим Халили (Россия) — 1.45,3 (0)

16. Евгений Гараничев (Россия) — 3.30,9 (2)...

31. Александр Логинов (Россия) — 4.35,0 (3)

61. Матвей Елисеев (Россия) — 6.02,0 (3)...

В конце любого неудачного турнира в нашей команде случаются сеансы разоблачения. Биатлонисты уходят от обтекаемых фраз и выплескивают свои обиды в прессу. В этот раз первым не выдержал Елисеев, хотя для него турнир еще далеко не закончен. Впереди почти наверняка эстафетная гонка. Хотя довольным быть после того, как даже не попал в топ-60 индивидуалки, конечно, сложно...

Фуркад может опустошить бюджет

— Есть огромное недовольство своими выступлениями, — сказал Елисеев. — Возможно, во время подготовки к чемпионату сделал чуть больше работы, чем нужно было. Но это еще нужно анализировать.

— Вы сами выбрали бежать индивидуалку, а не сингл-микст?

— Задним числом не выбирают. Меня спросили, хочу ли я бежать индивидуальную гонку, я сказал, что да. Но от сингл-микста я тоже не отказывался. Решили, что бежать две гонки подряд не стоит.

— Вы довольны местом проведения заключительного сбора перед чемпионатом мира?

— Я так понимаю, тренерский штаб хотел остаться в Антерсельве, но этого не получилось. В данном случае я не голосую.

— То есть у спортсменов в этом вопросе нет голоса?

— Есть много моментов, когда у нас нет голоса. В любом случае будут ориентироваться на лидеров, а не на меня. Пока я, наверное, не дорос, чтобы со мной советовались.

— Как отнеслись к идее пригласить в российскую сборную Мартена Фуркада? Было бы интересно с ним поработать? Может он что-то дать нашей команде?

— Думаю, это может опустошить бюджет. Иностранные специалисты дорого обходятся.

— То есть в реальную пользу от его работы не верите?

— Честно, российский подход в подготовке и иностранный очень отличаются. У них сборы идут недельку — дней десять в месяц. В России же сидишь 25 дней на сборе и дай бог пять — дома. Конечно, было бы интересно посмотреть, насколько бы он нам подошел, не знаю...

— В прошлом сезоне вы хорошо сработались с Артемом Истоминым, а теперь он в армии. Не хватает его здесь?

— Это вообще отдельная тема. Удивительно, что Артема здесь нет. Сразу появилось больше организационных проблем, которые он раньше решал. И очень чувствуется, что его не хватает.

— Вы по-прежнему не раскроете имя тренера, который вас готовил к сезону?

— Он просил остаться неизвестным.

— Но тренеры сборной в курсе, кто это?

— Да.

У меня есть план, я ушел в лес — и никто меня не видит, не слышит

— Как у вас складывается взаимодействие со старшим тренером Юрием Каминским?

— План, по которому я тренируюсь, заранее был отправлен Юрию Михайловичу. Ответа от него не было. Ну, и все. Ни комментариев, ни подсказок — ничего не было.

— Почему вы сами не задали ему вопрос — как там план?

— Все лето было так, что он не давал никаких комментариев. Думаю, он сконцентрировался на работе с командой. Это тоже в какой-то степени профессионализм — не распыляться. А я так и тренировался, и летом, и зимой, и уже здесь, в Поклюке. У меня есть план, я ушел в лес — и никто меня не видит, не слышит.

— Вам не хватает диалога со старшим тренером?

— Один раз он меня спросил: может, по технике что-то посмотреть, подсказать? Не более того. Ну и я тоже отстранился.

— Нет желания поработать с Каминским поплотнее? Получается, что вашего личного тренера рядом нет, а от старшего тренера вы отстранились и он уделяет все внимание другим ребятам...

— Одному ребенку.