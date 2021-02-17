«По дороге на тренировку встретил Фуркада. Буду рад общаться и дальше». Халили — о лучшем результате на чемпионате мира
Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 49.27,6 (0 промахов)
2. Арнд Пайффер (Германия) — отставание — 19,9 (0)
3. Йоханнес Дале (Норвегия) — 40,9 (1)
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 1.12,9 (2)
5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1.13,5 (2)
6. Карим Халили (Россия) — 1.45,3 (0)
16. Евгений Гараничев (Россия) — 3.30,9 (2)...
31. Александр Логинов (Россия) — 4.35,0 (3)
61. Матвей Елисеев (Россия) — 6.02,0 (3)...
— Вас можно назвать теперь лучшим стрелком в российской сборной?
— Стабильным стрелком в свое время был Фуркад. Мне же надо будет в конце сезона посмотреть свою процентовку и сделать выводы. По ходу это был не максимум, но опять же, если посмотреть отставания по сезону, то на сегодняшний день для меня получилась неплохая гонка.
— Правда, что последняя стартовая группа получила преимущество в скольжении, так как трасса заглянцевалась?
— Солнце село, но температура в «минус» еще не ушла. Поэтому не думаю, что я что-то выиграл в скольжении. Если бы гонка была еще чуть позже, наверное, было бы получше.
Хотел попасть в гонку преследования, пусть даже 60-м номером
— Какие мысли были после провального спринта, где вы даже в гонку преследования не попали?
— Честно, я очень расстроился. Два промаха лежа — это для меня очень много. Тем более, до пасьюта не хватило всего 3,5 секунды. На последнем круге я очень старался зацепиться. Неважно, что попал бы 60-м, все равно. В контактной гонке, на четырех рубежах, наверное, было бы проще.
Но значит, так должно было быть, и, возможно, это положительно сказалось на моем результате.
— Вы заранее знали, что побежите индивидуалку?
— Да, я настраивался на нее. После неудачи в спринтерской гонке сомнения закрались. Но потом тренеры сказали, что бегу, и я стал готовиться.
— Вы готовы бежать эстафету?
— Готов бежать в любой гонке, куда меня поставят. Если мне скажут, что бегу, буду бороться изо всех сил.
Спросил бы у Фуркада совет по части стрельбы
— Кажется, что в подготовке к сезону вы скорее сделали акцент на стрельбу, чем на ход?
— На самом деле я в этом сезоне стреляю не намного лучше, чем в прошлом. Лучше получается во время гонки сконцентрироваться и абстрагироваться от того, что вокруг.
— У вашего тренера Егора Сорина на носу лыжный чемпионат мира. Он находит время, чтобы еще с вами работать?
— Да. Хотя у них идет подготовка, мы каждый вечер созваниваемся и обсуждаем прошедший тренировочный день.
— Сорин говорил, что при подготовке к следующему сезону вам стоит работать с Юрием Каминским и отказаться от самоподготовки. Вы согласны?
— Пока я об этом не думаю. Прошло чуть больше половины сезона. Впереди еще есть этапы, нужно бегать и получать удовольствие, а потом уже все анализировать.
— Успели пообщаться с Мартеном Фуркадом, который вас даже лайкал в Instagram?
— Вчера по дороге на тренировку поздоровались. Но потом к нему подбежали фотографироваться, пообщаться не было возможности. Если еще получится — то я с радостью. Что касается его работы в нашей сборной, не знаю, реально ли это... Но обратиться к нему за какими-то советами, я думаю, вполне реально.
— Какой совет от него вам больше всего был бы нужен?
— В плане стрелковой подготовки. Потому что в умении отвлекаться от всего ненужного на рубеже Фуркад был одним из лучших.
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