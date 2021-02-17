22-летний дебютант чемпионатов мира из сборной России — в топ-6!

Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 49.27,6 (0 промахов)

2. Арнд Пайффер (Германия) — отставание — 19,9 (0)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) — 40,9 (1)

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 1.12,9 (2)

5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1.13,5 (2)

6. Карим Халили (Россия) — 1.45,3 (0)

16. Евгений Гараничев (Россия) — 3.30,9 (2)...

31. Александр Логинов (Россия) — 4.35,0 (3)

61. Матвей Елисеев (Россия) — 6.02,0 (3)...

Писать про этот чемпионат мира становится все сложнее и сложнее. Каждый раз одно и то же. Поводов для позитива за две третьих турнира было ровно два: Латыпов и индивидуалка Мироновой. Но и это — не яркие вспышки, о которых будут вспоминать годами. Все остальное не то что вспоминать не хочется, наоборот — поскорее забыть.

Вот и теперь Логинов и Елисеев похоронили индивидуальную гонку сразу. Не оставили никому шансов даже на робкую надежду. У обоих по три промаха за первые два рубежа. Дальнейшая часть дистанции никакого значения уже не имела. Тем более что Александр и Матвей — лидеры этой команды. Хотя Елисеева таковым называть можно только по инерции. По факту он вообще не готов. На сегодняшних 20 км едва добрался до финиша, проиграв по чистой скорости эстонцам, румынам и хорвату. Для медалей ему нужно было стрелять минус три...

Гараничев тоже даже с идеальной работой на рубеже ни на что медальное не претендовал бы. А он еще и мазал.

Сюрприз

От Карима Халили чудес не ждал никто. Он самый юный в нашей сборной. Стартовал под далеким 96-м номером. Да и в спринте у него не получилось ничего — только 64-е место. Эту индивидуальную гонку Карим вообще не должен был бежать. Но тренерский штаб решил дать передышку Латыпову — Эдуарду в четверг выходить на сингл-микст. Бабиков сейчас совсем разобран. Вот от безысходности выбор и пал на молодого. А Карим зубами вцепился в свой шанс.

Да, его шестое место — это чудо не такого масштаба, автором которого в свое время стала Екатерина Юрлова. Но Халили реально выжал из себя все, что было возможно. А ведь именно этого мы ждем от всей сборной. 20 точных выстрелов подряд — это всегда шикарно и заслуживает уважения. А по чистой скорости Карим опередил даже Логинова. В спринте россиянин был 57-й ногами, сейчас — 32-й. Прыгнуть еще выше за пару дней? Так не бывает.

Халили за такую гонку заслуживает исключительно аплодисментов. Как и его скромный комментарий после финиша.

— В целом с четырьмя нулями шестое место — не самый лучший результат, — признал Карим. — Но для меня сегодня топ-6 — это неплохо.

Эстафета

Теперь ребром встает еще один вопрос: а может, поставить Карима на эстафету? Это у норвежцев драмы от россыпи звезд. Ветле Шостад Кристиансен был 11-м в общем зачете Кубка мира перед стартом ЧМ. Выше всех наших. Но из-за сверхконкуренции в норвежской сборной он остался без связки спринт — пасьют. Не дали ему шанса и в индивидуальной гонке. В эстафету он, очевидно, тоже не проходит. Представляете, каково этому парню? Лучший сезон в карьере, он мог бы претендовать на медали во всех гонках, а в итоге следит за происходящим по телевизору.

Нам же эстафету собирать приходится от обратного. Исходить не из того, «кто вытащит», а из того, «кто, скорее всего, не просядет». Понятно, что финишер — Латыпов. На третий этап наверняка поставят Логинова. Он не особо готов, но лучше у нас все равно никого нет.

А вот дальше возможны варианты. Бабиков, Елисеев, Гараничев плюс-минус способны показать схожие результаты. Теперь вот еще выстрелил Халили. И почему бы не дать шанс молодому спортсмену? С нервами у него, судя по всему, в порядке. Подвести не должен. А вот опыт в преддверии Олимпиады Кариму просто необходим.