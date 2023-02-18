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Сегодня, 18:15

Женская сборная Италии выиграла эстафету на чемпионате мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Женская сборная Италии.
Фото AFP

Женская сборная Италии выиграла эстафету на чемпионате мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

В составе итальянской команды выступили: Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер, Лиза Виттоцци.

Женская сборная Италии впервые в своей истории выиграла эстафету на мировом первенстве.

Второе место заняла сборная Германии: Ванесса Фойгт, Ханна Кебингер, София Шнайдер, Дениз Херманн-Вик.

Бронзовые медали получил квартет из Швеции: Линн Перссон, Анна Магнуссон, Эльвира Оберг, Ханна Оберг.

Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по биатлону
Сборная Швеции по биатлону
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