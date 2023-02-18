Фийон-Майе: «Победа в эстафете над Норвегией в сложных условиях — это большая радость»

Французский биатлонист Кантен Фийон-Майе прокомментировал победу сборной Франции в мужской эстафете на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

«Мы не были очень хороши на этом чемпионате мира, но победа в эстафете над Норвегией в сложных условиях — это большая радость», — приводит слова Фийона-Майе L'Equipe.

Помимо Фийона-Майе в составе французской сборной выступили Антонин Гигонна, Фабьен Клод и Эмильен Жаклен. Второе место в мужской эстафете заняла сборная Норвегии, третье — Швеция.