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Фийон-Майе: «Победа в эстафете над Норвегией в сложных условиях — это большая радость»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Французский биатлонист Кантен Фийон-Майе прокомментировал победу сборной Франции в мужской эстафете на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

«Мы не были очень хороши на этом чемпионате мира, но победа в эстафете над Норвегией в сложных условиях — это большая радость», — приводит слова Фийона-Майе L'Equipe.

Помимо Фийона-Майе в составе французской сборной выступили Антонин Гигонна, Фабьен Клод и Эмильен Жаклен. Второе место в мужской эстафете заняла сборная Норвегии, третье — Швеция.

Сборная Франции по биатлону
Кантен Фийон Майе
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