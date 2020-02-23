Юрлова-Перхт поднялась на 18-е место в общем зачете Кубка мира
Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн выиграла масс-старт на чемпионате мира-2020 в Антхольце. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт пришла к финишу шестой.
После этого в общем зачете Кубка мира российская спортсменка поднялась с 22-й на 18-ю строчку. Лидерство сохранила итальянка Доротея Вирер.
Общий зачет (ж)
1 (1). Доротея Вирер (Италия) — 719 (+54)
2 (3). Ханна Эберг (Швеция) — 613 (+48)
3 (2). Тирил Экхофф (Норвегия) — 607 (+36)
4 (5). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 597 (+60)
5 (4). Дениза Херманн (Германия) — 571 (+29)
6 (6). Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 461 (+25)
18 (22). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 290 (+38)
21 (19). Светлана Миронова (Россия) — 270 (0)
26 (26). Лариса Куклина (Россия) — 215 (0)
44 (44). Ирина Старых (Россия) — 95 (0)
51 (50). Кристина Резцова (Россия) — 66 (0)
61 (61). Тамара Воронина (Россия) — 44 (0)
81 (81). Анастасия Поршнева (Россия) — 12 (0)
Масс-старт (ж)
1 (2). Доротея Вирер (Италия) — 183 (+54)
2 (1). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 159 (+27)
3 (3). Тирил Экхофф (Норвегия) — 150 (+36)
4 (8). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 146 (+60)
5 (7). Ханна Эберг (Швеция) — 146 (+48)
6 (4). Анаис Бескон (Франция) — 145 (+31)
15 (20). Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 96 (+38)
30 (27). Светлана Миронова (Россия) — 38 (0)
38 (34). Ирина Старых (Россия) — 21 (0)
43 (39). Лариса Куклина (Россия) — 10 (0)