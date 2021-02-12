Губерниев: «Слова Аликина вызывают чувство мерзости! Пусть сидит рыбу ловит!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «свинскими» высказывания бывшего старшего тренера мужской сборной России по биатлону Владимира Аликина.

Ранее Аликин в интервью News.ru раскритиковал тренерский штаб и Юрия Каминского за подготовку к чемпионату мира.

«Высказывания о Каминском и сборной моего бывшего кумира Аликина вызывают чувства мерзости, — заявил Губерниев «СЭ». — Топить тренера сборной во время чемпионата мира, мне кажется, свинство. Должна быть корпоративная этика — ее почему-то нет. А обижаться будут на меня. Высказывания господина Аликина — просто свинские, не могу по-другому сказать».

По его мнению, должна существовать тренерская этика.

«Они потом могут сколько угодно писать про меня письма, но я вспомню один эпизод. Когда Аликина звали работать во вторую сборную России, он с гордостью отказался, сказав, что ему надо рыбу ловить. Пусть тогда сидит и рыбу ловит!», — добавил Губерниев.

(Константин Колмаков)