Губерниев: «Слова Аликина вызывают чувство мерзости! Пусть сидит рыбу ловит!»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «свинскими» высказывания бывшего старшего тренера мужской сборной России по биатлону Владимира Аликина.
Ранее Аликин в интервью News.ru раскритиковал тренерский штаб и Юрия Каминского за подготовку к чемпионату мира.
«Высказывания о Каминском и сборной моего бывшего кумира Аликина вызывают чувства мерзости, — заявил Губерниев «СЭ». — Топить тренера сборной во время чемпионата мира, мне кажется, свинство. Должна быть корпоративная этика — ее почему-то нет. А обижаться будут на меня. Высказывания господина Аликина — просто свинские, не могу по-другому сказать».
По его мнению, должна существовать тренерская этика.
«Они потом могут сколько угодно писать про меня письма, но я вспомню один эпизод. Когда Аликина звали работать во вторую сборную России, он с гордостью отказался, сказав, что ему надо рыбу ловить. Пусть тогда сидит и рыбу ловит!», — добавил Губерниев.
(Константин Колмаков)
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