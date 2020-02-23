«Сложно с Логиновым разговаривать, он весь замкнулся». Касперович подтвердил, что биатлонист может завершить карьеру

Тренер Александр Касперович прокомментировал слова биатлониста Александра Логинова, который после завершения мужской эстафеты на чемпионате мира-2020 в Антерсельве признался, что раздумывает о завершении карьеры.

— Логинов сказал, что после этого всего может завершить карьеру. Эмоции или все на самом деле серьезно?

— Все это нагорело. Надоело бороться. Сейчас сложно с ним разговаривать, он весь замкнулся. Нужно дать ему время. Но если такой спортсмен закончит карьеру — будет очень жаль. (Владимир Иванов)

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