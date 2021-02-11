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Шведы назвали состав на спринты на чемпионате мира в Поклюке

13:36
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Тренерский штаб сборной Швеции 11 февраля определился с составом на спринтерские гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке, сообщает Aftonbladet.

У женщин на старт выйдут Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Линн Перссон и Мона Брорссон.

В мужской спринтерской гонке побегут Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома и Пеппе Фемлинг.

Мужской спринт пройдет в пятницу, 12 февраля, начало — в 16.30 (мск), женский — на следующий день.

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