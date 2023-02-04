Серохвостов назвал слабое звено в норвежской эстафетной команде

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился с «СЭ» ожиданиями от чемпионата мира.

— Йоханнес Бе выиграл 11 гонок из 14. На твой взгляд, это он так крут или другие так слабы?

— Тут играет фактор того, что прошла Олимпиада, — сказал «СЭ» Серохвостов. — Многие топы, которые бегали на уровне Йоханнеса, может, дали себе больше отдохнуть и не так серьезно отнеслись к сезону. Не сказал бы, что другие слабы. Все равно Йоханнес очень силен. Проиграть всего три гонки, две из которых были в Анси, где у него лыжи не ехали по льду — это круто.

— Сможет ли он выиграть на чемпионате мира четыре из четырех личных гонок?

— Думаю, это будет тяжело, так как к этому старту готовятся все. Обычно шведы сильно себя показывают в феврале на главном старте. Взять четыре из четырех для него возможно, но конкуренцию ему точно составят. Сам Йоханнес может ее себе составить из-за плохой стрельбы.

— Есть ли конкуренты у норвежцев в мужской эстафете или здесь все однозначно?

— Мне кажется, что все однозначно. Такую команду тяжело победить. Конечно, может накосячить Лагрейд, потому что после Олимпиады у него с эстафетами не идет. Карим (Халили. — Прим. «СЭ») его так сильно унизил, что парень оклематься не может. Думаю, что даже если накосячит, то они все равно смогут выиграть эстафету.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 8 по 19 февраля в Оберхофе (Германия).