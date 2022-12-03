Биатлон
Чемпионат мира
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Р§Рњ 2022
Главная
Биатлон
Чемпионат мира

Сегодня, 16:29

Тихонов: «Если нас не пускают на чемпионат мира, то в феврале необходимо проводить свой внутри России»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о прошедших спринтерских гонках на втором этапе Кубка России в Увате.

«Хочу всех поздравить с такой хорошей гонкой. Все были большими молодцами, что устроили нам не проходной этап, а очень близкую гонку. Это только начало сезона, все будет меняться. Однако, то, что у наших биатлонистов есть самоотдача в условиях изоляции — это очень хорошо.

Но главная задача сезона — это подготовка к чемпионату мира. Федерация должна быть готова ко всему. Если нас не пускают на чемпионат мира, то в феврале нам необходимо проводить свой чемпионат внутри России. Настоящий чемпионат подобный чемпионату в Финляндии. Нам необходимо быть в тонусе и быть готовыми к Олимпиадам и следующим чемпионатам мира», — приводит слова Тихонова Sport24.

3 декабря в Кубке России состоялись спринтерские гонки. У женщин победу одержала Ирина Казакевич, у мужчин — Даниил Серохвостов.

Источник: Sport24
Андрей Тихонов
Сборная России по биатлону
2
Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
Читайте также
Капитан голландцев Блинд — герой. Играет с подкожным дефибриллятором после операции на сердце
Как вам атлетизм Махачева? Сделал сальто и «солнышко» на турнике без малейших проблем
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Разведчик рассказал о сдаче в плен заваренных в танках украинских военных
Макрон призвал включить гарантии для РФ в будущую архитектуру безопасности Европы
Что ждет IT-специалистов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат мира по биатлону в 2027 году пройдет в эстонском Отепя
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости