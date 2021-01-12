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Сборная России определилась с тремя участниками на мужскую эстафету на ЧМ

18:58

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал ориентировочный состав на эстафету на чемпионате мира. По его словам, если не произойдет форс-мажора, то гонку побегут Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Четвертый участник остается под вопросом. Тренер отметил, что штаб рассматривает варианты Кирилла Стрельцова и Игоря Малиновского.

— Вариации возможны, в зависимости от того, кто у нас будет и в каком состоянии. От этого надо исходить. Если говорить про финишера, то сейчас Эдуард проявил себя, — цитирует «Матч ТВ» Каминского. — Может, дадим Логинову еще раз попробовать.

ЧМ-2021 пройдет в Поклюке с 11 по 21 февраля.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1297774_Kaminskij_nazval_treh_biatlonistov_kotoryje_tochno_pobegut_v_estafete_na_ChM

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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