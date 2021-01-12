Сборная России определилась с тремя участниками на мужскую эстафету на ЧМ
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал ориентировочный состав на эстафету на чемпионате мира. По его словам, если не произойдет форс-мажора, то гонку побегут Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Четвертый участник остается под вопросом. Тренер отметил, что штаб рассматривает варианты Кирилла Стрельцова и Игоря Малиновского.
— Вариации возможны, в зависимости от того, кто у нас будет и в каком состоянии. От этого надо исходить. Если говорить про финишера, то сейчас Эдуард проявил себя, — цитирует «Матч ТВ» Каминского. — Может, дадим Логинову еще раз попробовать.
ЧМ-2021 пройдет в Поклюке с 11 по 21 февраля.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1297774_Kaminskij_nazval_treh_biatlonistov_kotoryje_tochno_pobegut_v_estafete_na_ChM
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