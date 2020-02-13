Определился состав сборной России на спринты. Резцовой там нет

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал спортсменов, которые примут участие в мужском и женском спринте.

По словам специалиста, сомнения остались только по одной кандидатуре на мужскую гонку, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Женский спринт побегут Старых, Миронова, Юрлова-Перхт и Куклина, — сообщил Хованцев. — Мужской: Логинов, Елисеев и Гараничев. По поводу четвертой кандидатуры мы пока выбираем между Поршневым и Латыповым.