Российская биатлонистка Лариса Куклина, занявшая 23-я место в женской индивидуальной гонке на чемпионате мира, отметила, что любит высотные гонки, а результат стал для нее полной неожиданностью.

— Расстроена, конечно, совсем такого не ожидала, — сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ». — Не в своем ритме сработала, это и была ошибка. Тренеры не могут за нас ответить, команда в целом в хорошем состоянии, все в наших руках. Но видимо мы сами что-то сотворили. Понимала, что могу показать результат, это моя гонка. Люблю высотные гонки, но куда делась стрельба- не знаю.