Татьяна Акимова: «Если б знала, что не побегу спринт, просилась бы на чемпионат Европы»
Татьяна Акимова, которая стала 29-й в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону 16 февраля, рассказала про свои отношения с тренерским штабом сборной России.
— В гонке было тяжело, потому что слишком долго не было стартов, — рассказала Акимова. — Наверное, если бы я знала, что не бегу спринт, можно было бы ехать на чемпионат Европы и там выступать. Чтобы были хоть какие-то соревнования.
— Тренеры говорили, что решили, кто какие гонки побежит, очень заранее. Вы когда узнали, что не в составе на спринт?
— Когда мы ехали сюда, никто ничего не знал. По крайней мере, я не знала.
— А когда узнали?
— За несколько дней до старта.
— По каким планам вы работали на сборе перед стартом чемпионата мира?
— Много вопросов... Давайте я пойду переодеваться?
(Наталья Марьянчик)
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