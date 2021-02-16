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Татьяна Акимова: «Если б знала, что не побегу спринт, просилась бы на чемпионат Европы»

17:08
Татьяна Акимова. Фото Андрей Аносов, СБР.
Татьяна Акимова. Фото Андрей Аносов, СБР.
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Татьяна Акимова, которая стала 29-й в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону 16 февраля, рассказала про свои отношения с тренерским штабом сборной России.

— В гонке было тяжело, потому что слишком долго не было стартов, — рассказала Акимова. — Наверное, если бы я знала, что не бегу спринт, можно было бы ехать на чемпионат Европы и там выступать. Чтобы были хоть какие-то соревнования.

— Тренеры говорили, что решили, кто какие гонки побежит, очень заранее. Вы когда узнали, что не в составе на спринт?

— Когда мы ехали сюда, никто ничего не знал. По крайней мере, я не знала.

— А когда узнали?

— За несколько дней до старта.

— По каким планам вы работали на сборе перед стартом чемпионата мира?

— Много вопросов... Давайте я пойду переодеваться?

(Наталья Марьянчик)

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