Татьяна Акимова: «Если б знала, что не побегу спринт, просилась бы на чемпионат Европы»

Татьяна Акимова, которая стала 29-й в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону 16 февраля, рассказала про свои отношения с тренерским штабом сборной России.

— В гонке было тяжело, потому что слишком долго не было стартов, — рассказала Акимова. — Наверное, если бы я знала, что не бегу спринт, можно было бы ехать на чемпионат Европы и там выступать. Чтобы были хоть какие-то соревнования.

— Тренеры говорили, что решили, кто какие гонки побежит, очень заранее. Вы когда узнали, что не в составе на спринт?

— Когда мы ехали сюда, никто ничего не знал. По крайней мере, я не знала.

— А когда узнали?

— За несколько дней до старта.

— По каким планам вы работали на сборе перед стартом чемпионата мира?

— Много вопросов... Давайте я пойду переодеваться?

(Наталья Марьянчик)