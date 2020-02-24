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Глава Федерации биатлона Украины рассказал, почему Касперовичу помогли с аккредитацией

21:17
Александр Касперович. Фото Андрей Аносов, СБР
Александр Касперович. Фото Андрей Аносов, СБР
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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, почему украинская сторона помогла с аккредитацией личному тренеру российского биатлониста Александра Логинова Александру Касперовичу. Во время ЧМ по биатлону в Антерсельве в номерах Логинова и Касперовича прошли обыски. По словам главы СБР Владимира Драчева, обыск связан с аккредитацией Касперовича и допинговым прошлым Логинова.

Александр Касперович.Касперович — о скандале с аккредитацией и упреках Драчева

— Логинов — не чужой человек, он женат на украинской биатлонистке, — сказал Брынзяк в интервью YouTube-каналу Biathlon news. — Его тренер хотел помочь своему подопечному, на трассе подсказать. Попросил у нас аккредитацию, мы дали на полчаса-час.

Спортивный директор IBU увидел, или ему кто-то сказал. Увидел, что у Касперовича чужая аккредитация. Нам сделали замечание, сказали аннулировать аккредитацию. Мы объяснили ситуацию, извинились перед IBU. К нам вопросов нет, санкций не будет.

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