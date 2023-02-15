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Сегодня, 17:41

Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Мария Гусева
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Ханна Эберг.
Фото AFP

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, который проходит Оберхофе (Германия).

Спортсменка преодолела дистанцию в 15 км за 43 минуты и 36,1 секунды, допустив один промах.

Второе место заняла еще одна представительница Швеции Линн Перссон (отставание 10,3 секунды, 0 промахов), третье — итальянка Лиза Виттоцци (28,0; 1).

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Чемпионат мира по биатлону

Оберхоф, Германия

Женщины

Индивидуальная гонка, 15 км

1. Ханна Эберг (Швеция) — 43.36,1 (1 промах)

2. Линн Перссон (Швеция) +10,3 (0)

3. Лиза Виттоцци (Италия) +28,0 (1)

4. Самуэла Комола (Италия) +48,5 (0)

5. Жулия Симон (Франция) +1.11,4 (3)

Биатлон
Лиза Виттоцци
Линн Перссон
Ханна Эберг
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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