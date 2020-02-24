Дмитрий Васильев: «Елисеев может публично оскорбить тренера сборной»

Олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что поведение биатлониста Матвея Елисеева вызывает много вопросов.

— Елисеев уже давным-давно не является примером для подражания, — цитирует Васильева РИА «Новости». — Его поведение вызывает вопросы. Для чего держать таких спортсменов в команде, я не понимаю. Если бы он так вел себя в моей команде, его бы не было там уже через 5 минут вне зависимости от того, как он ведет себя с тренером. А в сборной происходят просто недопустимые вещи. Мог послать тренера и прочее в присутствии других людей.

Высокомерие никогда не приводит к хорошим результатам. Только дисциплина и самообладание могут дать положительный результат. А вседозволенность и распущенность не идут на пользу. Никто из тренеров почему-то не строит Елисеева, позволяют ему так себя вести. Им же с ним жить и тренировать, я не понимаю этого. Отсюда и результат.