Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал тренера Александра Логинова Александра Касперовича, который обвинил российских журналистов в травле своего подопечного.

— Тренер Касперович, рассуждающий про наши журналистские допинговые разжигания: лучше поведайте, кто Логинова ЭПО кормил? Неужели не знаете, тренер? — написал Губерниев в своем telegram-канале.

Ранее Логинов с июля 2015-го по ноябрь 2016-го отбыл дисквалификацию после обнаружения в его пробе запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина.

На чемпионате мира-2020 28-летний россиянин завоевал золото на спринте и бронзу в гонке преследования.