«Что нам даст эта медаль?» Драчев раскритиковал российских биатлонистов после победы в сингл-миксте

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление российских биатлонистов в сингл-миксте на чемпионате Европы в Арбере (Германия).

«Какой смысл выступать профессионалам на чемпионате Европы, где у других заявлены одни дети? 30-летние занимают места молодых. А когда нужно, вся наша молодежь уезжает в Молдавию, Румынию и другие страны. Что нам даст эта медаль Бабикова и Буртасовой? Отлично! Дмитрий Губерниев хорошо прокомментировал. Поорали, покричали. А дальше что? Чемпионат Европы — для молодежи! Все очень понятно и просто. А кто там должен был бороться с нашими? Никто», — сказал Драчев «СЭ».

30 января российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгения Буртасова выиграли золото в сингл-миксте на чемпионате Европы в Арбере. Вторыми к финишу пришли представители сборной Франции, тройку лучших замкнула команда Германии.