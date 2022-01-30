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Сегодня, 16:48

Хованцев считает, что Бабиков нужен сборной России на Олимпиаде в Пекине

Микеле Антонов

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российских биатлонистов в сингл-миксте на чемпионате Европы в Арбере.

«Закономерная победа. Я практически в этом не сомневался. Буртасова может быстро и хорошо стрелять. Бабиков тоже. Буртасова — победительница этапов Кубка IBU. Бабиков — выигрывал и эстафеты на этапах Кубка мира, и индивидуальные гонки. Однако ложка меда хороша к обеду. Критерий отбора был назначен раньше, чем Бабиков начал показывать хорошие результаты. Сейчас только если с кем-то что-то случится, он попадет в Пекин. Но на Олимпиаде нам нужен такой спортсмен, как Бабиков!» — сказал Хованцев «СЭ».

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгения Буртасова выиграли золото в сингл-миксте на чемпионате Европы в Арбере.

Вторыми к финишу пришли представители сборной Франции, тройку лучших замкнула команда Германии.

Антон Бабиков
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Чемпионат Европы по биатлону
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