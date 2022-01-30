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Сегодня, 16:18

Бабиков и Буртасова выиграли сингл-микст на чемпионате Европы

Иван Шитик
Корреспондент
Евгения Буртасова.
Фото Global Look Press

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгения Буртасова выиграли золото в сингл-миксте на чемпионате Европы в Арбере.

Вторыми к финишу пришли представители сборной Франции, тройку лучших замкнула команда Германии.

Биатлон

Арбер-Цвизель (Германия)

Открытый чемпионат Европы

Смешанная эстафета

Синглмикст

1. Россия (Антон Бабиков, Евгения Буртасова) — 39:10.5 (1 шт. круг + 7 доп. патронов)

2. Франция (Эмильен Клод, Лу Жанмонно) — отставание +1:01.4 (4 + 10)

3. Германия (Юстус Штрелов, Франциска Хильдебранд) — +1:34.1 (3 + 14)

4. Италия (Даниеле Каппеллари, Ребекка Пасслер) — +1:48.8 (3 + 12)

5. Норвегия (Сверре Дален Аспенес, Каролина Эрдаль) — +2:10.9 (7 + 17)

6. Швеция (Габриэль Стегмайр, Элизабет Хегберг) — +2:31.9 (3 + 14)

Сборная России по биатлону
Антон Бабиков
Евгения Буртасова (Павлова)
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Чемпионат Европы по биатлону
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