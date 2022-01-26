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Сегодня, 18:16

Экс-президент СБР заявил, что Буртасова должна быть в сборной России на Олимпиаде в Пекине

Микеле Антонов

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Евгении Буртасовой в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Арбере (Германия).

«Как всегда, прошла интересная гонка. В таких гонках происходит много веселого, особенно когда за промах дают штрафную минуту. А Буртасова отстреляла на ноль. Прекрасно прошел день у нашей команды. Буртасова молодец! Я считаю, что она достойна быть в нашей олимпийской сборной. Она может в любой гонке очень хорошо выступить. У нее прекрасная стрельба. Она бы точно не помешала нашей сборной!» — сказал Драчев «СЭ».

26 января второе место в индивидуальной гонке заняла биатлонистка из Молдавии Алина Стремоус. Третьей стала россиянка Наталья Гербулова.

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Владимир Драчев
Евгения Буртасова (Павлова)
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Чемпионат Европы по биатлону
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Буртасова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону
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