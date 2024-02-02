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Чемпионат Европы

2 февраля, 15:15

Биатлонист из Румынии Шамаев рассказал об уровне конкуренции на чемпионате Европы

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонист Дмитрий Шамаев, выступающий за сборную Румынии, в интервью «СЭ» прокомментировал уровень конкуренции на чемпионате Европы в Словакии.

«Конечно, сейчас точно не так, как было пять — семь лет назад. Чемпионат Европы сейчас повысил свой класс. Очень большая конкуренция и много сильных биатлонистов. Приведу пример хотя бы моего товарища Джорджа Бута, с которым я всегда живу в одном номере в поездках. Он занял в спринте только 43-е место. И это с одним промахом. На Кубке мира с одним штрафным кругом он стабильно заезжает в район 50-го или 60-го места.

То есть на чемпионате Европы была конкуренция тому же Кубку мира. Хотя, понятное дело, не равная, но, скажем так, сравнимая. Точно неправы те диванные критики, которые говорят, что на ЧЕ один второй эшелон. Это не так. Те же шесть норвежцев, что приехали в Словакию, они все попадут в топ-20 на Кубке мира. Был Расторгуев, например, который на Кубке мира практически в каждой гонке попадает в топ-15. И у него даже не получилось взять в этом году медаль на ЧЕ. Говорить после такого, что чемпионат Европы — это второстепенный старт и конкуренция там никакая, просто глупо. Только слепые люди так говорят», — сказал Шамаев.

Дмитрий после 16-го места в спринте финишировал вторым в гонке преследования. Шамаев родился в Ижевске и до 2021 года выступал за Россию.

 
Дмитрий Шамаев. «Российский биатлон точно не деградирует. Месяц-два — и вернутся на прежние позиции». Мнение героя Румынии Шамаева

 

Биатлон
Дмитрий Шамаев
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Чемпионат Европы по биатлону
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