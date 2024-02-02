Румынский биатлонист из России Шамаев — о медали чемпионата Европы: «Это войдет в историю страны»

Биатлонист Дмитрий Шамаев, выступающий за сборную Румынии, в интервью «СЭ» прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы в Словакии.

«Медаль на ЧЕ — это даже для России выдающийся результат. А для Румынии это и вовсе что-то невероятное. Так что все рады, в том числе и я сам. У нас за всю историю румынского биатлона и правда была всего одна медаль с чемпионата Европы в 2015 году. И вот теперь я смог пополнить копилку наград. Это войдет в историю.

Результаты после спринта были достаточно плотные, трасса скоростная, а само отставание — не таким критическим по времени. К тому же я понимал, что в связи с очень сложными погодными условиями, ветром многие будут промахиваться и при своей чистой стрельбе точно можно приблизиться. Рассчитывал попасть при удачной гонке в топ-6, но вот медаль, если честно, стала сюрпризом. Не думал никак, что это возможно», — сказал Шамаев.

Дмитрий после 16-го места в спринте финишировал вторым в гонке преследования. Шамаев родился в Ижевске и до 2021 года выступал за Россию.