Пляжный волейбол
Новости
Статьи Олимпиада
Новости   //    Пляжный волейбол

Лешуков и Семенов снялись с финала Мирового тура по пляжному волейболу

Россияне Лешуков и Семенов снялись с финала Мирового тура по пляжному волейболу
18:32

Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов снялись с финала Мирового тура по пляжному волейболу по медицинским показаниям.

В пятницу, 8 октября, российские волейболисты должны были встретиться с итальянцами Адрианом Карамбулой и Энрико Росси в матче четвертого тура группового этапа, им засчитано техническое поражение.

На Олимпийских играх в Токио россияне дошли до 1/4 финала.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Как Виктор Корчной стал врагом СССР. Это была отвага или предательство?
0