Лешуков и Семенов снялись с финала Мирового тура по пляжному волейболу

Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов снялись с финала Мирового тура по пляжному волейболу по медицинским показаниям.

В пятницу, 8 октября, российские волейболисты должны были встретиться с итальянцами Адрианом Карамбулой и Энрико Росси в матче четвертого тура группового этапа, им засчитано техническое поражение.

На Олимпийских играх в Токио россияне дошли до 1/4 финала.