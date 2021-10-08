Лешуков и Семенов снялись с финала Мирового тура по пляжному волейболу
Россияне Лешуков и Семенов снялись с финала Мирового тура по пляжному волейболу
18:32
Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов снялись с финала Мирового тура по пляжному волейболу по медицинским показаниям.
В пятницу, 8 октября, российские волейболисты должны были встретиться с итальянцами Адрианом Карамбулой и Энрико Росси в матче четвертого тура группового этапа, им засчитано техническое поражение.
На Олимпийских играх в Токио россияне дошли до 1/4 финала.
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