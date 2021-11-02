Михаил Лихачев — о матче с Японией: «Не против, если победа в овертайме на старте турнира станет хорошей традицией»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился впечатлениями от матча Межконтинентального кубка против Японии (7:6 ОТ).

«Встречались две лучшие команды мира на сегодняшний день, — цитирует Лихачева официальный сайт РФС. — Мы — чемпионы мира, сборная Японии — серебряный призер. Вначале все складывалось удачно для нас, повели в счете, создали комфортную разницу. Но потом ряд ошибок, в основном индивидуальных, позволил японцам сравнять счет. Эти ошибки у нас, к сожалению, продолжились до конца матча.

К счастью, забили победный мяч в дополнительное время, очень ценные для нас два очка. На сегодняшний момент это, наверное, главный итог матча. Но есть и непонятная история у нас с Артуром Папоротным. У него неприятная травма. Будем надеяться, что за ночь его состояние улучшится, но пока что-то есть опасения по поводу его дальнейшего участия в турнире.

Не все нам сегодня удалось. Сегодня где-то процентов сорок мы от себя пытались делать, и это тормозило нас для развития счета в нужную сторону. Дебют был хороший, а вот дальше у нас начались проблемы.

Не самым лучшим образом действовали несколько футболистов сегодня. По горячим следам тяжело разобраться. Будем надеяться, что удастся сделать правильные выводы. Завтра, как всегда, важнейший второй матч в группе. Надо сейчас посмотреть на соперников и готовиться уже к Парагваю.

Как и на чемпионате мира, мы стартовали с победы в овертайме. Если это станет хорошей традицией, то я против не буду».

В составе победителей покер сделал Борис Никоноров. Решающий гол в овертайме забил Андрей Котенев.

Следующий матч российская команда проведет 3 ноября против сборной Парагвая. Начало в 17.45 по московскому времени.