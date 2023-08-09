Россия вновь обыгрывает Иран. Как жаль, что этой молодой сборной не будет на ЧМ

Судьбу матча определили лидерские качества Щербенева и супервыход Барашкова.

Россия — Иран — 71:57 (21:14, 12:12, 16:13, 22:18)

Россия: Щербенев (12 + 5 передач), Герасимов (10), Барашков (9), Чадов (9)

Иран: Амини (20 + 7 подборов), Яхчали (19), Гиригориан (6)

Пермь. Арена «Молот». 5000 зрителей.

Сборная России во второй раз за три дня обыграла Иран в товарищеской встрече. Оба раза участник ЧМ-2023 был обыгран с разницей 10+. На этой оптимистичной ноте команда Зорана Лукича завершает второй летний сбор. Иран же продолжит готовиться к мировому первенству в Грузии.

Проходы Амини

Несмотря на уверенную победу в первом матче, Зоран Лукич остался недоволен действиями своей команды. Сербский специалист отметил, что многие игроки ростера оказались не готовы к агрессивному баскетболу Ирана, слабо сыграв в ряде эпизодах один на один. При этом, когда гости совершили рывок 11:2 во второй половине, тренер не стал брать тайм-аут. «Не хотел помогать нашим игрокам — для того чтобы они сами осознали такие моменты, сами через это прошли, — заявил Лукич на пресс-конференции. — Я хотел увидеть их реакцию. Так и растут баскетболисты. Если бы мы готовились к ЧМ, то я бы действовал иначе».

Баскетболисты сборной России. Фото РФБ

Лучший игрок иранцев в первой игре 18-летний Мохаммад Амини (17 очков) заметил, что ко второму матчу его команда подойдет совершенно в других кондициях: «У нас был долгий перелет, всего одна предыгровая тренировка в Перми. Мы не успели прийти в себя, поэтому провалили первую половину. Во второй игре будем действовать собранно с первых минут». Амини не соврал. Иранцы, вышедшие без получившего отдых 38-летнего Хамеда Хаддади, играли более дисциплинированно в защите, не позволяли нашей команде набирать легкие очки. А опытный Меисам Мирзаи быстро спровоцировал Андрея Мартюка на три персональных замечания. Когда центровой «Локо» получил четвертый фол в середине второй четверти, Лукичу оставалось только развести руками (к тому моменту на счету Мартюка было еще и четыре потери).

Таким образом, большую половину матча мы провели без основного центрового. Но Сергей Клюев и вынужденно выходивший на пятом номере Филипп Гафуров не подвели. Большой МБА, пропускавший первую игру, в первом же владении сделал данк, совершил несколько важных подборов, неплохо защищался против Мирзаи. Гафуров был агрессивен в защите, совершив несколько перехватов. В первой половине здорово действовал и Михаил Беленицкий, который также не принимал участия в первой игре.

А вот у баскетболистов много поигравших в первом матче, видимо, накопилась усталость. Андрей Лопатин смазал все восемь бросков с игры, Юрий Умрихин был неубедителен в розыгрыше (три потери и ни одной передачи). В защите наши действовали максимально агрессивно, зачастую останавливая проходы иранцев фолом. Однако это не помешало Амини набрать 14 очков в первой половине. Форвард «Монако» раз за разом ловил оппонентов на противоходе, вызывая огромное раздражение Лукича.

Сергей Клюев совершает проход. Фото РФБ

Выход Барашкова

Впрочем, это не помешало нашей сборной уйти на перерыв с преимуществом в семь очков. Иранцев сгубили потери (10) и очень слабая реализация штрафных бросков (5 /14 — всего 35,7%). Увы, но у нас тоже набралось десяток потерь к перерыву, поэтому разговор в раздевалке для баскетболистов явно вышел не самый легкий.

В третьей четверти гости постарались переломить ход встречи, но ощущалось, что пока они находятся в функциональной яме. Наша молодая команда была заметна быстрее на обоих концах площадки. До поры до времени иранцы сохраняли интригу за счет действий капитана команды Бехнам Яхчали. Но в конце третьей десятиминутки Лукич выпустил Максима Барашкова, который оказался настоящим джокером.

За две минуты на площадке форвард МБА забросил три трехочковых (жаль, что смазал четвертую попытку), окончательно сняв вопрос о победителе встречи. А когда дальние броски полетели и у Александра Щербенева, то дело запахло разгромом (69:49). В оставшиеся минуты Лукич дал возможность поиграть резервистам, и это позволило иранцам сократить разницу под шум переполненного «Молота».

В конце игры россияне получили стоячие овации пермской публики и с хорошим настроением отправляются в свои клубы. Иран же после Перми летит в Тбилиси, где сыграет с хозяевами, Черногорией и Иорданией.