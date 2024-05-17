«Смена тренера пошла нам в плюс». Ухов — о Пистиолисе и развязке серии с «Зенитом»
Наставник армейцев Андреас Пистиолис, комментируя исход пятого матча полуфинала с «Зенитом», назвал эту серию одной из самых сумасшедших в истории Лиги ВТБ. С греческим тренером трудно не согласиться. ЦСКА выиграл свои матчи со счетом 99:73 («+26»), 82:67 («+15») и 75:61 («+14»). «Зенит» победил 91:73 («+18») и 93:81 («+12»). То есть ни в одном матче болельщики не увидели плотной борьбы от первой до последней минуты. Причем клубы поочередно громили друг друга. По этой логике петербургский клуб должен забирать шестой матч в Москве.
Иван Ухов, ставший одним из ключевых игроков ротации армейцев в плей-офф, считает, что у столичного клуба есть возможность сломать эту тенденцию. В интервью «СЭ» защитник ЦСКА рассказал о настрое команды вернуть себе чемпионство.
Смогли подобрать оборонительные ключики к лидерам «Зенита»
— Как бы вы охарактеризовали серию с «Зенитом»?
— Какие-то «качели».
— С чем это может быть связано?
— На мой взгляд, на 70% — это психология. После победы с крупным счетом каждый человек подумает, что результат дался слишком легко. И подсознательно где-то это расслабляет. А другая команда хочет реабилитироваться. Никто не хочет уступать, особенно на такой поздней стадии сезона, когда на кону выход в финал. Хотим сломать эту тенденцию в шестой игре, у себя дома, и довести серию до конца.
— В пятом матче вы завладели инициативой с первых минут, «Зенит» же за первую четверть набрал всего 9 очков. Это предопределило исход встречи?
—Безусловно, такое уверенное начало с нашей стороны повлияло на ход игры. Особенно здорово мы действовали в защите, а от этого раскрепощенно заиграли и в нападении. Мы смогли подобрать оборонительные ключики к лидерам «Зенита». Давили на мяч, не дали Эртелю, Хантеру и Фрейзеру почувствовать свою игру, забивать сумасшедшие мячи. Хотя даже в этом компоненте нельзя быть довольными на 100%.
— Почему? Вы же выиграли с разгромным счетом...
— Во второй половине все-таки дали Фрейзеру разбросаться, почувствовать уверенность. Да, мы хладнокровно довели дело до победы, но есть много моментов, которые надо внимательно разобрать перед шестой игрой.
Идем только к одной цели — выиграть Кубок Белова
— Что ждете от следующего матча?
— Упорной борьбы. «Зенит» фактически прижат к стенке. Им надо выиграть, чтобы вернуть серию в Петербург. Уверен, что они выйдут с максимальным настроем. Нам надо быть максимально сфокусированными с первых минут и довести дело до общей победы.
— В пятом матче сразу 10 игроков ЦСКА набрали очки. Насколько важна глубокая ротация?
— Очень важна. Если в регулярке можно выигрывать матчи за счет мастерства одного-двух, пяти исполнителей, то в плей-офф важен вклад каждого члена команды. Все-таки мы проводим много игр за короткий период времени. Лидерам нужна передышка. Каждый это понимает и старается приносить пользу. Даже если играет совсем немного.
— Вы довольны своей игрой в плей-офф?
— Хотелось бы лучше. Где-то брать на себя больше бросков, поплотнее действовать в защите. Надеюсь, в следующих матчах дам коллективу больше пользы.
— Игроки между собой обсуждают, что ЦСКА важно вернуть титул после двухлетнего перерыва?
— Безусловно. Идем только к одной цели — выиграть Кубок Белова. Любое место, кроме первого, нас не устроит.
— Смена тренера взбодрила команду?
— Точно дала новый импульс. Да, это было рискованно. У Андреаса не было достаточно времени, чтобы полностью донести до нас свою философию, перестроить игру. Тем не менее мы прибавили во многих компонентах, стали играть более командно, организованно. И в защите, и в нападении. Так что могу сказать, что смена тренера пошла нам в плюс.
— Следите за другой серией?
— Да, видел первые четыре игры. Пятую — посмотрел хайлайты, так как мы играли одновременно. Могу сказать, что у Казани и Краснодара тоже очень напряженная серия. Очень интересно, чем она закончится. «Локо» при своих болельщиках вполне может сравнять счет (пока УНИКС впереди со счетом 3:2. — «СЭ»).