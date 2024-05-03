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«Мы уважаем, но не боимся ЦСКА». Хантер — о запредельной мотивации выиграть Лигу ВТБ

Центровой «Зенита» Хантер поделился мнением о серии с ЦСКА в 1/2 финала Лиги ВТБ
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Винс Хантер в матче против «Уралмаша».
Фото БК «Зенит»
Центровой «Зенита» поделился эмоциями после тяжелой серии с «Уралмашем».

Единая лига ВТБ
1/4 финала
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 86:83 (24:15, 23:26, 22:18, 17:24)
2 мая. Санкт-Петербург. «КСК Арена».
Счет в серии: 3-2

«Зенит» победил «Уралмаш» в решающем матче (86:83) и вышел в 1/2 финала. Пятая игра этого противостояния в Санкт-Петербурге держала в напряжении до последних секунд. На заключительную четверть хозяева паркета вышли с преимуществом «+10», но в составе клуба из Екатеринбурга нашелся свой джокер. Два дальних попадания Игоря Новикова легли в основу очередного камбэка гостей. А после точного броска Октавиуса Эллиса отставание «заводчан» за две минуты до финальной сирены сократилось всего до одного броска (81:79).

Судьба встречи в итоге решилась лишь в самой концовке. Перехват Эллиса подарил гостям реальный шанс на спасение. При отставании в 3 очка (83:86) «заводчане» получили право на последнее владение. Но превратить его в результативную атаку так и не смогли. Отметим, что в составе «Зенита» сразу четыре игрока набрали 10 и более очков: Кайл Курич (22), Джувэн Морган (20), Трент Фрейзер (13) и Винс Хантер (12). Последний согласился ответить на несколько вопросов «СЭ» о ходе серии и предстоящем соперничестве с ЦСКА.

Винс Хантер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я люблю время плей-офф, для меня это особенные игры

— Как бы вы охарактеризовали серию с «Уралмашем»?

— Это была сложная серия, нам противостояла сильная, обученная команда. Они здорово провели регулярный сезон, одержав под 30 побед. Мы понимали, что будет нелегко. При этом первые две игры нам удались. Мы контролировали их ход и защитили преимущество своего паркета. В Екатеринбурге нам напомнили, что наступил плей-офф. «Уралмаш» бился перед своими болельщиками, показав очень качественный баскетбол, и продлил серию. В четвертом матче мы были не на высоте. Тем не менее я рад, что все закончилось для нас выходом в следующий раунд. Мы заслужили это своей самоотдачей, огромным желанием доказать, что мы по-прежнему в гонке за Кубком Белова.

— «Уралмаш» вас чем-то удивил?

— Нет. Мы их тщательно разобрали. Повторюсь, это клуб, где собраны очень сильные исполнители. Их тренер проделал большую работу, создав отличную командную химию. Они здорово создают ситуации для неравноценных разменов. Постоянно пытаются подловить на этом. Организуют быстрые и качественные контратаки. Но мы понимали, что так и будет. Это не было сюрпризом.

Семен Антонов. «Это самый сильный и интересный сезон в Лиге ВТБ, плей-офф будет горячим». Мнение Семена Антонова

— Что сказал тренер перед решающей пятой игрой?

— Чави сказал, чтобы мы были сфокусированы все 40 минут. Не бросали играть, даже если поведем с большой разницей. Так и получилось. Когда мы уходили в отрыв на 10-12 очков, то гости нас сразу догоняли. Понятно, что игроки обоих клубов были мотивированы. Все хотели продолжить этот сезон.

— Вы провели отличный пятый матч. Вам нравится играть с повышенной ответственностью, дополнительным давлением?

— Я люблю время плей-офф. Для меня это особенные игры. Чем сложнее, тем лучше. За это все и любят баскетбол. С детства я показывал свою лучшую игру именно в решающих матчах. Я ненавижу проигрывать, особенно в плей-офф.

— Кого бы выделили из своих партнеров в завершившейся серии?

— Мне кажется, что неправильно называть одного, двух или даже трех человек ростера. Каждый внес свой вклад в общую победу. Даже те ребята, кто играл не так много.

Винс Хантер.
Фото БК «Зенит»

На втором этапе мы дважды обыграли ЦСКА — это добавляет уверенности

— Джувэн Морган и Джош Карлтон легко адаптировались в новом коллективе?

— У нас очень большой плейбук, и ребятам непросто было выучить его за несколько недель. Считаю, что они справились и сейчас приносят нам много пользы. Джувэн очень хорош в нападении, атакует с высоким процентом. Джош здорово использует отведенное ему время. И с каждой игрой они будут прибавлять.

— Впереди серия с ЦСКА. Что вы можете сказать о сопернике?

— Мы уважаем московский клуб, но не боимся его. Понимаем, что это будет сложная серия, где нам придется показать свой максимум, чтобы выйти в финал. На втором этапе мы дважды обыграли их, и это добавляет уверенности.

— В прошлом году в обеих полуфинальных сериях было сыграно по семь матчей. Как вы думаете, история может повториться в текущем сезоне?

— Конечно, этот плей-офф может быть не менее зрелищный, чем прошлогодний. Фанатов баскетбола ждет много крутых матчей. Все четыре команды ставят перед собой только одну цель — взять золото. У всех запредельная мотивация.

Баскетбол
БК Зенит
БК Уралмаш
БК ЦСКА
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