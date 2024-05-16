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16 мая, 22:45

Переход хода. ЦСКА вновь разгромил «Зенит»

ЦСКА разгромил «Зенит» и находится в шаге от выхода в финал
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Мело Тримбл (№6) в матче ЦСКА против «Зенита».
Фото ПБК ЦСКА
Армейцы в шаге от выхода в финал, но сине-бело-голубые не намерены сдаваться.

Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала

«Зенит» — ЦСКА — 73:99 (9:24, 17:26, 24:24, 23:25)
«Зенит»: Фрейзер (18 + 5 подборов), Эртель (13), Хантер (11).
ЦСКА: Тримбл (17 + 7 передач), Джекири (15 + 7 подборов), Хэнлан (14), Уэйр (13).
Счет в серии: 2-3.
Следующая игра: 19 мая в Москве.

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 81:78 (21:25, 15:19, 21:14, 24:20)
УНИКС: Рэйнольдс (30 + 11 подборов), Димитриевич (22 + 10 передач).
«Локомотив-Кубань»: Андерсон (20), Барфорд (15 + 6 подборов), Емченко (13).
Счет в серии: 3-2.
Следующая игра: 19 мая в Краснодаре.

ЦСКА и УНИКС приблизились к очному финалу. Их соперникам — «Зениту» и «Локомотиву-Кубани» — теперь надо выигрывать два оставшихся матча серии. Задача крайне непростая, но, учитывая ход этих серий, возможно все.

Беспомощность хозяев

После переезда серии в Москву команды вновь выдали два абсолютно разных матча. В третьей игре хозяева доминировали с первой до последней минуты. В четвертом матче борьбы тоже не получилось, на этот раз Эртель и компания превратили заключительную четверть в формальность. Таким образом, «Зенит» защитил преимущество своей площадки, а серия вернулась в Северную столицу при равном счете, — 2:2.

Казалось, что в пятом матче принципиальных соперников мы наконец-то увидим мощную борьбу. Все проданные билеты на КСК Арене подтверждали эти доводы. Но конкурентного матча мы снова не увидели. А «Зениту» не помогла суперподдержка родных трибун.

Винс Хантер в&nbsp;матче против &laquo;Уралмаша&raquo;. «Мы уважаем, но не боимся ЦСКА». Хантер — о запредельной мотивации выиграть Лигу ВТБ

Чави Паскуаль вновь выпустил в старте Томаса Эртеля, но на этот раз дивидендов это не принесло. Игроки ЦСКА очень плотно защищались против француза, лишив его возможности не только набирать очки, но и дирижировать партнерами. Вторая опция в атаке в лице Трента Фрейзера тоже не работала. Американец смазал два дальних броска и ушел в тень.

Спустя 14 минут игрового времени ЦСКА повел 34:13. К тому моменту у «Зенита» очки набирали всего три игрока: Эртель, Винс Хантер и Фрейзер. Все остальные дружно мазали. У ЦСКА же залетало практически все. Семен Антонов выходит со скамейки и забивает свободный трехочковый, Амат Мбай попадает из любых позиций, Тони Джекери доминирует под кольцом (10 очков + 5 подборов за две четверти). К слову, к перерыву сразу 10 человек в составе армейцев имели набранные очки, а забросивший очередные два очка Мело Тримбл не скрывал широкой улыбки.

Важная победа действующего чемпиона

«Зенит» уступал «-24», и спасти его от поражение могло разве что чудо. Его не случилось. В третьей четверти наконец-то «трехи» полетели у Фрайзера, Паскуаль пытался взбодрить подопечных ценой технического фола, но было уже поздно. ЦСКА был очень хорош, выжимая максимум из каждой атаки. Андреас Пистиолис брал тайм-аут при малейшей расслабленности своих игроков, возвращая их на паркет максимально мотивированными. Что уж говорить, если по подборам гости были лучше почти в два раза (38:20).

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич. Димитриевич принес УНИКСу победу в регулярке. ЦСКА не справился с македонцем

Единственная интрига в последние десять минут заключалась в том, наберут ли армейцы 100 очков. По несколько трехочковых от Уэйра и Оливье Ханлана приблизило ЦСКА к мини-цели, но в итоге команда остановилась на отметке 99.

— Очень важным был наш отличный старт, — отметил «СЭ» после матча форвард ЦСКА Антон Астапкович. — Начали с рывка 8:0, почувствовали уверенность в своих силах и только развивали свое преимущество. В прошлом матче они здорово стартовали и выиграли. Так что в шестом матче очень важно будет вновь постараться завладеть инициативой в первой четверти.

Преимущество своего паркета вновь переходит к ЦСКА. Но удивится ли кто-то, если шестую игру в Москве вновь выиграет «Зенит»? Наверное, нет. Не зря все эксперты прогнозируют повторение семиматчевой серии. Хотя психологическое преимущество все-таки на стороне армейцев. Так размазать соперника при аншлаге в Петербурге — дорогого стоит.

А вот в другой полуфинальной серии — УНИКС — «Локомотив-Кубань» — мы наблюдаем исключительно напряженные игры. Пятый матч не стал исключением. В концовку «Локо» зашел с минимальным преимуществом («+1»), но в решающих владениях лучше себя показали лидеры хозяев — Ненад Димитриевич и Джален Рейнольдс. Последний и вовсе провел суперматч, сделав мощнейший дабд-дабл. Шестой матч состоится в Краснодаре, и у подопечных Александра Секулича нет права на ошибку.

Баскетбол
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
БК ЦСКА
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