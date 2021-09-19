ЦСКА взял Суперкубок, а «Зенит» потерял лидера

Характер травмы Шабазза Напьера может серьезно изменить расклад сил перед стартом нового баскетбольного сезона.

Суперкубок Единой лиги ВТБ. Финал

ЦСКА — «Зенит» — 81:73 (21:10, 13:19, 25:21, 22:22)

Ц: Клайберн (18), Лундберг (14 + 6 подборов), Григонис (11)

З: Бэрон (17), Лойд (15), Пойтресс (12 + 9 подборов)

Матч за 3-е место

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 84:70 (21:22, 20:22, 21:16, 22:10)

У: Хезоня (27 + 6 перехватов), Списсу (12), Джекири (10).

Л: Макколлум (19 + 9 передач), Кидд (14 + 3 перехвата).

Суперкубок Единой лиги ВТБ стал финальной репетицией российских топ-клубов перед стартом нового сезона. Хотя перед началом турнира президент Единой лиги Сергей Кущенко сказал, что пока у Суперкубка нет официального статуса, накал борьбы это не снизило. В трех из четырех матчей на площадке была настоящая рубка. Лишь в игре ЦСКА и «Локомотива-Кубань» результат был предопределен задолго до финальной сирены. Краснодарцы приехали в Москву далеко не оптимальным составом, а талантливая молодежь не смогла навязать борьбу звездному коллективу Димитриса Итудиса (91:78).

Трагедия Шабазза?

Путь «Зенита» к решающему матчу был значительно сложнее. Обновленный УНИКС во главе с Марио Хезоня организовал отчаянную погоню во второй половине. После попаданий Джона Брауна и звездного хорвата за две минуты до конца бело-зеленые сократили отставание до «-4». Но решающее слово осталось за клубом из Санкт-Петербурга, а именно за новым лидером коллектива Шабаззом Напьером. Американец в следующем владении ответил двумя попаданиями с линии, а затем после перехвата Матеуша Понитки снял вопрос о победителе дальним выстрелом (83:74). Всего в полуфинале Напьер набрал 33 очка, реализовав 8 из 11 бросков с игры. Серьезная заявка на титул MVP.

Правда, в финале насладиться игрой экс-разыгрывающего «Портленда» не получилось. В первой же атаке американец пошел в коронный проход, но врезавшись в Николу Милутинова подвернул голеностоп. В раздевалку Напьера отвели под руки. Это стало неожиданностью для всех, включая тренера Паскуаля. Другой чистый разыгрывающий Коннер Фрэнкэмп не был заявлен на Суперкубок. Напрашивался выход Дениса Захарова, но испанский тренер бросил в бой 19-летнего Андрея Топтунова.

Молодой разыгрывающий, за плечами которого только опыт выступления в Суперлиге-1, тут же столкнулся с сопротивлением Иффе Лундберга и Марюса Григониса. Надо отдать должное Топтунову. Он не растерялся, но атакующий потенциал сине-бело-голубых значительно снизился. Первую десятиминутку они приходили в себя, безнадежно уступив ее с разницей «-11». Уилл Клайберн практически не мазал, Алексей Швед отлично задействовал партнеров в позиционном нападении, Лундберг был очень хорош в быстрых прорывах...

Казалось, что все может закончиться разгромом и полноценным реваншем за оглушительное поражение на Кубке Кондрашина и Белова, но все-таки «Зенит» — это не команда одного игрока. Тем более, если речь идет про новичка. Во второй четверти гости воспряли духом благодаря боевитости капитана Понитки и отменной игре Пойтресса и долгожданным трехочковыми Билли Бэрона. А после дальнего попадания Сергея Карасева за три минуты до большого перерыва разница в счете сократилась до пяти очков (31:26).

Капитан решил

Вторую половину питерцы начали столь же активно, но ЦСКА быстро взял ход игры в свои руки: Григонис, Милутинов и Лундберг организовали рывок 10:2 и вернули армейцам двузначное преимущество. Красно-синие удерживали комфортный перевес до конца третьей четверти, и только «взрыв» в концовке в исполнении Джордана Лойда и Алекса Пойтресса позволил «Зениту» оставаться в игре — 59:50.

«Зенит» не собирался опускать руки: дуэт Пойтресса и Бэрона организовал погоню и к середине финального игрового отрезка свел отставание питерцев до «-6». А чуть позже точный трехочковый Лойда еще сильней сократил разницу — 68:63. Но здесь себя проявило секретное оружие Димитриса Итудиса: Никита Курбанов сперва забил в проходе, а затем добавил к этому попадание из-за дуги, восстановив статус-кво — 75:64 за полторы минуты до финального свистка. «Зенит» в лице Лойда и Мики не теряли надежды отыграться, но последняя попытка Лойда пройти под кольцо (и потенциальные «-5») закончилась неудачей. ЦСКА сумел удержать комфортную для себя разницу и завоевал первый в истории Суперкубок Единой Лиги.

— До старта сезона осталось несколько дней. Как оцениваете состояние своей команды? - вопрос президенту ЦСКА Андрею Ватутину.

— Мы все привыкли к многолетнему формату Кубка Гомельского, но сейчас организаторы его поменяли. В итоге мы сыграли на современной арене, три команды из четырех будут выступать в Евролиге, зрители на трибунах. Думаю, что давать оценки команде и делать какие-то выводы рано. Сентябрь и октябрь уйдет на поиски игры. Это просто один из этапов для всех участников Суперкубка, чтобы поставить свою игру. Травма Напьера оказала большое влияние на финальный матч. Могу только пожелать ему скорейшего выздоровление. В играх, которые я видел, Шабазз произвел серьезное впечатление.

— Несколько легионеров пропустили Суперкубок. Это связано с травмами или просто тактическое решение?

— Во-первых, можно было заявить только шесть иностранцев. Во-вторых, у Хэккетта были проблемы со спиной, он пропустил турнир на Кипре. Плюс летом у него была операция на голеностоп. Решили его поберечь.

— Показалось, что Швед уже изменил свое отношение к игре?

— Рано говорить. Видно, что тренеры пробуют различные сочетания. Что-то получается, что-то нет. Хорошо, что такой турнир состоялся в Москве, все довольны.

— Хотелось бы, чтобы он приобрел официальный статус?

— Я не совсем понимаю разницу между официальным и неофициальным статусом.

— «Локомотив-Кубань» привёз на турнир много молодежи, а тренер Евгений Пашутин обещает давать парням много игрового времени в Лиге ВТБ и Еврокубке. Вам импонирует политика постепенно делать ставку на своих воспитанников?

— Не могу оценивать политику других команд. Каждый выстраивает свою линию. Однозначно это хорошо для российского баскетбола, для будущего сборной. Но надо понимать, что ставка на россиян — это игра в долгую. Надо понимать какие задачи стоят перед «Локо» в этом сезоне. И опять же, как краснодарцы будут выглядеть в официальных матчах, когда подъедут все легионеры. Тут надо посмотреть — это было вынужденное решение или такая политика будет по всему сезону.

— По тренеру сборной есть мысли?

— Я не буду выставлять свою кандидатуру (смеется).