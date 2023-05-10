«Если он улыбается на видео, то это не значит, что у него все хорошо». Сроки возвращения Шведа к тренировкам неизвестны

Избитый баскетболист вернулся домой, но процесс его восстановления будет непростым.

Защитник ЦСКА Алексей Швед, подвергшийся нападению в центре Москвы, выписан из больницы. Он продолжит лечение дома и в ближайшие дни пройдет повторную КТ головного мозга, чтобы понять серьезность полученных травм. Напомним, что у лучшего баскетболиста России последнего десятилетия диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому. Спортсмен практически не помнит, что с ним произошло. Агент игрока Обрад Фимич подчеркнул «СЭ», что выписка из больницы не означает, что вскоре игрок вернется даже к легким тренировкам.

Главное — остался жив

Вечером 9 мая в социальных сетях ЦСКА появилось видеообращение Шведа: «Всем привет, меня выписали из больницы. Чувствую себя намного лучше. Спасибо большое за помощь и поддержку. Это очень важно мне и моей семье. Очень по вам скучаю. Ребятам удачи в следующих играх».

На видео Алексей находится в шейном корсете. Ранее жена защитника армейцев Анастасия Зиадитдинова подчеркивала «СЭ», что степень тяжести полученных травм головы, включая возможную опухоль, можно будет узнать после повторной КТ, которая намечена на середину мая.

Агент Алексея Шведа Обрад Фимич также подчеркнул «СЭ», что выписка его клиента из больницы не означает, что игрок вскоре вернется к тренировочному процессу. «Пока рано делать какие-то выводы относительно состояния здоровья Алексея, — отметил «СЭ» Обрад Фимич. — Да, он улыбается на видео, то это еще не значит, что у него все хорошо. У Алексея серьезные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь. Повторюсь, самое важное в этой истории — что он остался жив. Так что говорить о сроках восстановления моего клиента и возможного возвращения даже к легким тренировкам пока очень и очень рано».

Президент ЦСКА Андрей Ватутин надеется, что звездный защитник в качестве зрителя посетит домашнюю игру армейцев с «Зенитом» 15 мая. «Алексей действительно выписан и продолжит лечение и восстановление дома, сезон для него, разумеется, завершен, — подчеркнул «СЭ» Андрей Ватутин. — По детальным вопросам я не врач, про сроки говорить не могу. Если сможет прийти на домашнюю игру 15 мая — будет хорошо. Что будет дальше, как говорится, посмотрим».

Травматолог, ортопед, руководитель Центра травматологии и ортопедии Константин Сергеев прокомментировал для «СЭ» состояние баскетболиста и как скоро он сможет восстановиться: «Восстановление может занять длительное время, поскольку из-за отказа от госпитализации вовремя не распознаны серьезные травмы черепа и несвоевременно начато лечение. Возникшую амнезию можно считать уже осложненным течением полученной травмы. А перелом височной кости мог быть причиной развития фатальных осложнений, которые, надо надеяться, миновали».

По словам травматолога, восстановление Шведа может занять длительное время, от месяца до полугода.

«В дальнейшем спортсмен сможет вернуться к спортивной карьере, при условии соблюдения рекомендаций лечащих врачей», — подытожил Сергеев.

Фото Global Look Press

Дерзкое поведение

Отметим, что в субботу, 6 мая, Пресненский межрайонный суд арестовал главного подозреваемого в деле Алексея Шведа. 31-летнему Юсуфу Мирашурову предъявили обвинения по двум статьям:

— Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений (п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

— Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

«Мужчина попытался покинуть территорию Российской Федерации, приобрел авиабилеты для вылета зарубеж, однако был задержан в международном аэропорту Жуковский», — говорилось в сообщении столичной прокуратуры.

Мирашуров не признал вину и отказался от дачи показаний. Адвокат просил суд не заключать задержанного под стражу и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Несмотря на это, суд арестовал Юсуфа — правда, срок ареста прокуратура Москвы не сообщила. Ранее троих задержанных по этому делу — студентов МГИМО 19-летнего Глеба Писарева и 20-летнего Князя Амирасланова, а также студента Британской высшей школы дизайна 17-летнего Рамзина Амирасланова — арестовали на два месяца.

Юсуф Мирашуров работал водителем Рамзина. По версии следствия, именно 17-летний Амирасланов сделал подсечку Алексею Шведу, после которой баскетболист упал. Юсуф увидел, что его подопечный конфликтует с баскетболистом, поспешил на помощь и нанес два удара в теменную область головы баскетболиста.

Фото Global Look Press

Вторым потерпевшим по делу признан Артем Лопатин, друг Шведа, и шеф-повар ресторана, у которого случилась драка. Увидев потасовку, Лопатин вступился за своего товарища и также получил повреждения.

Трем юным обидчикам Шведа и Лопатина предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Наказание по данной статье может колебаться от штрафа в 500 тысяч до одного миллиона рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет), либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет. А вот Мирашурову может грозить до 12 лет тюрьмы, особенно если в процессе восстановления Шведа от травм возникнут проблемы и он не сумеет начать подготовку к будущему сезону вместе со своей командой.

Отметим, что перед заседанием суда журналисты спросили Юсуфа, знал ли он, кого бил, но в ответ получили пожелание «закрыть рот».