Обвиняемых в избиении Шведа арестовали на два месяца. Подробности из зала суда

Главный подозреваемый пока на свободе, но намерен написать заявление о явке с повинной.

Пресненский районный суд Москвы сегодня принял решение о мере пресечения в отношении трех жителей столицы, обвиняемых в избиении баскетболиста ЦСКА и сборной России Алексея Шведа. 34-летний спортсмен получил тяжелые травмы и был госпитализирован в результате драки у одного из московских ресторанов. Инцидент получил широкий общественный резонанс, и трое обидчиков звездного баскетболиста вскоре были задержаны в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

«Обвиняемый заявил, что вину не признает и возражает против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, просил суд избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы», — сообщила прокуратура Москвы. Суд с доводами защиты не согласился и арестовал обвиняемых на два месяца. Кто же проходит по этому резонансному делу?

Подозреваемые

19-летний Глеб Васильевич Писарев — студент 1-го курса МГИМО. В судебном заседании он заявил, что вину не признает и возражает против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, просил суд избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

«Информация о том, что драка случилась из-за проигранных ставок — бред, — заявил журналистам отец Глеба Писарева Василий Писарев. — Сын и его друзья не делают ставки, не занимаются такими вещами. Ситуация сложилась из-за мелкой ссоры, недопонимания между Рамзином и женой Алексея Шведа Анастасией.

Сначала они мирно беседовали [на улице, рядом с рестораном]. Потом перешли на повышенные тона, крики, ругань. Вышедший [из ресторана] Алексей попытался предотвратить дальнейшее развитие событий. И там уже случилось то, что случилось. Тот роковой удар, который имеет тяжелые последствия для всех участников. Алексею [Шведу] желаю полного выздоровления. Как можно быстрее вернуться на баскетбольную площадку и заниматься любимым спортом. Как он умеет.

Мой сын не принимал участие в драке. Когда он позвонил мне после этого инцидента, то рассказал, что помогал Алексею. Под голову подкладывал свою куртку, воду приносил, до последнего ждал, пока не приедет скорая".

20-летний Князь Элсеварович Амирасланов учится в МГИМО на переводчика. Его адвокат заявил, что ставки на спорт — это надуманный повод конфликта. По словам защитника, Князь никогда не увлекался баскетболом, конфликт возник из-за супруги Алексея, которая высказывалась о национальности Князя и его брата. «Я не виноват, отпустите, пожалуйста, меня домой. Больше не знаю, что еще сказать», — отметил Князь Амирасланов.

17-летний Рамзин Фаризович Амирасланов учится в Британской высшей школе дизайна. Он несовершеннолетний, а поскольку преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких, по решению Пресненского межрайонного прокурора в соответствии с требованиями законодательства о подследственности уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного Следственного комитета.

Алексей Швед. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Второй потерпевший

Главный подозреваемый по делу — Юсуф (водитель Рамзина Амирасланова). Отец Писарева Василий заявил в суде, что водитель намерен написать заявление о явке с повинной. «Он задержан или будет задержан в ближайшее время», — сказал Василий Писарев.

По версии следствия, именно Рамзин Амирасланов сделал подсечку Алексею Шведу, после которой баскетболист упал. Юсуф увидел, что его подопечный конфликтует со Шведом, поспешил на помощь и нанес два удара в теменную область головы баскетболиста. Другие обвиняемые также участвовали в драке.

Вторым потерпевшим по делу признан Артем Лопатин, друг Шведа, шеф-повар ресторана, рядом с которым произошла драка. Лопатин, увидев драку, вступился за своего товарища. По его словам, он получил удары от Глеба Писарева и Князя Амирасланова.

Троим задержанным предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц. Наказание по данной статье может колебаться от штрафа в 500 тысяч до одного миллиона рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет), либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет.

Водителю Юсуфу грозит статья об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 УК РФ). Наказание в данном случае может быть в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Правда, явка с повинной станет здесь смягчающим обстоятельством.

В любом случае, учитывая резонанс вокруг инцидента, отделаться мягким приговором у обидчиков баскетболиста точно не получится. Многое будет зависеть от тяжести повреждений и сроках восстановление Шведа. Чем серьезнее последствия травмы, тем жестче будет приговор, которого придется ждать как минимум несколько месяцев.