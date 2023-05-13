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Сегодня, 17:00

УНИКС приблизился к Кубку Белова. «Локо» вновь проигрывает в концовке

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Джален Рейнольдс (с мячом) в матче с «Локомотивом».
Фото Единая лига ВТБ / flickr.com
Огненная финальная серия Единой лиги ВТБ.

Плей-офф Единой лиги ВТБ-2022/23
Финал
УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 3-1 (76:88, 79:76, 82:81, 90:88)
Серия за третье место
ЦСКА — «Зенит» — 3-1 (68:86, 85:61, 71:60, 77:72)

Финал лиги ВТБ этого сезона по интересу широкой публики вряд ли можно сравнить с прошлогодней битвой «Зенита» и ЦСКА. Но с точки зрения спортивной борьбы к серии УНИКСа и «Локо» нет никаких претензий. Первые четыре матча в Казани и Краснодаре вышли на загляденье. Андрей Воронцевич и компания не лукавили, когда говорили о том, что в финале нет фаворита.

30 за четверть

Финальная серия неожиданно началась с поражения УНИКСа на своем паркете. Команда Александра Секулича всю игру контролировала ход встречи, а после рывка 9:0 в середине четвертой четверти, организованного Джаленом Барфордом и Крисом Хортоном, хозяева перестали сопротивляться. Было видно, что лидеры УНИКСа — Ненад Димитриевич и Дэрил Мэйкон — потратили слишком много сил в серии с «Зенитом». Оба провели первую игру финала гораздо ниже своих возможностей.

Второй матч казанцы начали гораздо более собранно, выиграли первую четверть, но затем упустили инициативу. Во многом за счет классной игры Девона Акуна-Перселла и Андрея Мартюка «Локо» ушел на перерыв с преимуществом «+8». Во второй половине гости продолжили действовать максимально организованно. Их преимущество в 10 очков по ходу заключительной четверти было вполне заслуженно. Но тут включился Джален Рейнольдс. Американский центровой по ходу игры сделал семь перехватов (повторение рекорда сезона), а также великолепно провел концовку. За полторы минуты до финальной сирены Рейнольдс сравнял счет в матче отличным полукрюком (75:75). Он же минуту спустя точными штрафными вывел УНИКС вперед (77:76). Оставшиеся 30 секунд включили в себя промах Владислава Емченко, попадания с линии штрафных Димитриевича и решающую потерю Акуна-Перселла. УНИКС вырвал победу в драматичной концовке и сравнял счет в финальной серии.

Серия переехала в Краснодар, где переполненный «Баскет-Холл» увидел два матча-триллера. В середине второй четверти третьей игры УНИКС выигрывал «+15», но хозяев «разбудил» Барфорд. Защитник начал попадать один бросок за другим, а его команда набрала 30 очков за четверть, уйдя на большой перерыв с минимальным преимуществом. В третьей четверти «Локо» за счет широкой ротации смял соперника, но за счет мастерства Рейнольдса и Лабери УНИКС оставались в игре (70:66). Заключительная десятиминутка вышла малорезультативной, и все дошло до нервной концовки.

При счете 81:80 в пользу «Локо» казанцы идеально разыграли ввод мяча из аута, и Маркос Найт вывел гостей вперед. На ответную атаку у железнодорожников оставалось 7 секунд, но сложный трехочковый Барфорда через руку защитника не достиг цели.

Сумасшедшее спасение

Несмотря на две победы, Велимир Перасович был недоволен действиями своих подопечных. В матчах финальной серии игроки УНИКСа и близко не показали свою лучшую игру. «Локо», наоборот, действовал практически на пределе возможностей. Поэтому неудивительно, что в четвертом матче у парней Секулича произошел спад.

Потеряв Окаро Уайта (форвард «Локо» потерял четыре зуба при столкновении с Лабери), хозяева не справились с большими УНИКСа, особенно Хантером. Рейнольдс и Лабери тоже очень комфортно чувствовали себя в «краске», а Найт и Мэйкон были очень хороши в розыгрыше.

Георгий Жбанов. «Прогресс Мартюка, Щербенева и Емченко говорит о том, что баскетбол в России не безнадежен». Жбанов — о финальной серии лиги ВТБ

В итоге в начале третьей четверти УНИКС выигрывал «+21». Казалось, что на этом матч закончен. Секулич будто согласился с этим, бросив в бой 21-летнего Егора Сычкова. Но с молодым форвардом на паркете «Локо» преобразился. Оставшиеся семь минут хозяева выиграли 27:9 (!). Таким образом, от преимущества казанцев осталось всего три очка (62:59).

Все началось сначала. А когда Димитриевич получил пятый фол за 6 минут до конца, то за УНИКС стало особенно тревожно. Вышедший вместо македонца Вячеслав Зайцев тут же совершил две потери, вызвав гнев Перасовича. Но без своего основного первого номера казанцы все же вошли в клатч с преимуществом «+2». За 48 секунд до конца Хортон встал на линию штрафных, но не смог сравнять счет (77:76). Следом Щербенев сфолил на Найте, и американец увеличил преимущество своей команды до трех очков. Оно сохранилось вплоть до последней атаки хозяев. Перед ней Секулич взял тайм-аут, нарисовав комбинацию под Барфорда. Но Джален едва не допустил потерю, а подобравший мяч Акун-Перселл выбросил сложнейший точный трехочковый (81:81).

У казанцев было 9,3 секунды, чтобы вырвать победу, но Мэйкон так и не смог совершить бросок под плотной опекой Барфорда. Второй раз в истории финала лиги ВТБ игра перешла в овертайм.

Дополнительная пятиминутка стала парадом нелогичных атак, многочисленных подборов в нападении и потерь. Обе команды сильно устали. Тем не менее за счет действий Хантера УНИКС вышел вперед на два очка и имел владение за 40 секунд до конца. И тут Мэйкон совершил обидную потерю. У «Локо» оставалось 26 секунд, чтобы сравнять счет или постараться совершить бросок на победу, но на этот раз удача отвернулась от хозяев.

Винс Хантер. УНИКС ворвался в финал Единой лиги ВТБ на последней секунде. Драматичная развязка в Казани

УНИКС выигрывает третий матч подряд и может оформить долгожданный Кубок Белова уже 16 мая в Казани.

баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Велимир Перасович
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