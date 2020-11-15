Сюрприз в Польше, триллер в Саратове. Сенсации в Единой лиге

В субботу и воскресенье состоялись три матча в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ, результаты которых внесли изменения в верхнюю часть турнирной таблицы.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

«Нижний Новгород» — «Парма» — 88:73 (20:15, 22:13, 18:24, 28:21)

НН: Шеперд (19), Комолов (16), Торопов (13).

П: Джонсон (14), Савович (10).

«Зелена-Гура» — УНИКС — 92:86 (25:18, 21:17, 20:24, 26:27)

ЗГ: Лундберг (32), Гроселл (17), Ричард (16).

У: Уайт (22), Смит (18), Морган (16), Колесников (14).

«Автодор» — «Локомотив-Кубань» — 89:85 OT (18:16, 20:24, 23:24, 20:17, 8:4)

А: Гордон (27 + 15 подборов), Клавелл (24), Шакич (13).

Л: Каммингс (29), Уильямс (17 + 13 подборов), Херви (15).

УНИКС: польская капитуляция

Главная неожиданность этого уик-энда случилась в польской Зелена-Гуре. Местная команда, в текущем чемпионате уже имеющая в пассиве пять поражений, взяла да обыграла одного из грандов лиги казанский УНИКС — 92:86. При этом хозяева объективно заслужили эту победу. Своим упорством и бойцовским характером. После неудачного начала (рывок гостей — 10:1) подопечные известного в прошлом хорватского центрового Жана Табака наладили игру в защите, «нащупали» бросок и завладели инициативой. Во второй четверти преимущество «Зелена-Гуры» достигало аж 16 очков.

Мастерство баскетболистов УНИКСа, конечно, никуда не пропало — последовала затяжная погоня. Но даже когда она увенчалась успехом (за 2 минуты до финальной сирены казанцы вернули себе лидерство — 82:80 после очередного попадания Оскаро Уайта), поляки не сломались, продолжили гнуть свою линию. Линия эта во многом держалась на вере в бросок одного из лидеров «Зелена-Гуры» — датского защитника Габриэля Лундберга. И тот не подвел! 8 очков Лундберга в концовке, в том числе — два подряд трехочковых (всего же на его счету 32 очка за игру), заставили-таки УНИКС капитулировать.

— Я очень рад за своих подопечных и за нашу команду, — сказал после матча главный тренер «Зелена-Гуры» Жан Табак. — За все время, которое я в клубе, УНИКС стал сильнейшим соперником, которого мы обыграли. Для меня это действительно важно, это бонус за всю ту тяжелую работу, которую мы ежедневно проводим на площадке.

Польская команда, одержав вторую победу в сезоне, всерьез включилась в гонку за плей-офф. Тогда как казанцы упустили возможность закрепиться среди лидеров сезона — второе подряд поражение (напомним, что две недели назад УНИКС уступил в Краснодаре) отбросило клуб в середину таблицы. Чтобы остановить это падение УНИКСу придется очень постараться, ведь в следующее воскресенье его ждет домашняя игра с «Химками».

«Нижний Новгород»: из карантина — в тройку лидеров

По аналогичному с казанцами графику «два через два» выступила и «Парма». После двух побед на старте сезона (одна из них — над самим ЦСКА!) пермяки тоже проиграли в двух матчах подряд. Впрочем, их субботняя неудача в Нижнем Новгороде была из разряда ожидаемых. Нижегородская команда в этом сезоне выглядит весьма уверенно, а на домашней арене (в чем, к слову, успел убедиться еще один гранд нашего клубного баскетбола — «Химки») играет с удвоенной энергией.

Так и произошло в матче с «Пармой», в котором нижегородцы, несмотря на фактор коронавируса (эпидемия обернулась для команды длительным простоем без игровой практики и потерей одного из лидеров, Антона Астапковича), показали качественный баскетбол. Добившись двузначного перевеса в счете в первой половине, хозяева все же столкнулись с отчаянным сопротивлением пермяков и притормозили в третьей 10-минутке. Однако, как оказалось, это была необходимая передышка для команды Зорана Лукича, вынужденной играть с укороченной ротацией (всего 9 из 12 возможных баскетболистов в заявке). В последней четверти «Нижний Новгород» организовал решающий рывок — его главным вдохновителем, что отрадно, был российский защитник Антон Комолов (16 очков в матче). Победа — 88:73, которая на сегодняшний день вывела волжский клуб (баланс побед и поражений — 3-1) в топ-3 «регулярки».

— Для меня самое важное, что после матча все игроки остались живыми и здоровыми, — отметил главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич. — Ни у кого пока, к счастью, нет ухудшения самочувствия. Надеюсь, что ближайшие недели мы сможем использовать по максимуму, чтобы вернуть форму для дальнейшего продолжения сезона.

— Хочу поздравить команду «Нижнего Новгорода» с победой, они сегодня были на шаг впереди в каждом движении, — констатировал главный тренер «Пармы» Казис Максвитис. — Мы же пока не вернулись в хорошую форму и далеки от качественного баскетбола. Жаль, что, так начав чемпионат и взяв важные очки, мы их теперь теряем. Наверное, весь сезон будет непредсказуемым, поэтому надо работать дальше и готовиться к следующей игре.

«Автодор»: «бомбы» для «Локомотива»

Ну а главным украшением уик-энда, безусловно, стал воскресный матч в Саратове между местным «Автодором» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Обе команды уже успели громко заявить о себе в нынешнем сезоне. Перед очной встречей «Локо» с пятью победами и одним поражением (в гостях от ЦСКА) шел на втором месте в лиге, пропустив вперед только не проигрывающий пока «Зенит». Тогда как «Автодор» после двух неудач на старте явно поймал кураж: три подряд виктории, в том числе над «Химками» с вернувшимся в строй Алексеем Шведом.

Что ж, поединок двух достойных и амбициозных соперников получился на загляденье! На протяжении 40 минут основного времени, а затем и дополнительных пяти, потребовавшихся для выявления победителя, на паркете шла ожесточенная, равная борьба. Каждая из команд старалась реализовать свои, схожие козыри — быструю, агрессивную игру. В четвертой четверти гостям, казалось, удалось завладеть инициативой. Усилиями американского дуэта Уилл Каммингс (в итоге 29 очков, включая 5 из 7 дальних попаданий) — Алан Уильямс (очередной дабл-дабл: 17 очков + 13 подбором) они оторвались в счете. «Локо» оставалось еще пару раз отзащищаться...

Однако у «Автодора» тоже нашлись свои американские герои, прежде всего — центровой Дрю Гордон. Тот не только на равных бился под щитами с Уильямсом, записав на свой счет 15 подборов, но и феерил в нападении, забивая на любой вкус, в том числе издали. Четыре трехочковые «бомбы» Гордона (притом что за предыдущие матчи в лиге он реализовал лишь один бросок из-за дуги) в конечном итоге подорвали краснодарский «бронепоезд». Особняком здесь, конечно же, стоит его «треха» на последних секундах основного времени, подарившая хозяевам спасительный овертайм!

В дополнительной пятиминутке «Автодор» сразу вырвался вперед, «Локо» показал характер — нашел в себе моральные силы (даже несмотря на удаление получившего пять фолов Уильямса) и имел все шансы перевести игру во второй овертайм. Но удача в этот вечер явно благоволила саратовцам. Гости загубили несколько подряд атак, включая штрафные броски при «-2» за считаные секунды до сирены. Литовский форвард «Локо» Миндаугас Кузминскас, к восторгу допущенных на трибуны местных болельщиков, не совладал с нервами и собственноручно закончил этот триллер. 89:85 — победа за «Автодором»! Клуб из Саратова продлил свою победную серию, догнав ЦСКА в турнирной таблице (у обеих команд — по 4 виктории в 6 матчах).

— Сегодня все видели индивидуальные перформансы, но мы победили как команда, — сказал главный тренер «Автодора» Горди Херберт. — Мы хорошо боролись как команда, мы хорошо играли как команда, мы держались вместе, как команда. Я очень горжусь своими подопечными. И, конечно, спасибо фанатам за невероятную поддержку.

— Как мы и ожидали, матч получился сложным, — отметил, в свою очередь, главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин. — Начали несколько расслабленно, затем стали защищаться и вернулись в игру. В конце не смогли взять важный подбор, что привело к открытым броскам. И, конечно, трехочковое попадание Гордона от щита, которое перевело игру в овертайм. Все наши игроки находились в движении, и было сложно сфолить, потому что велика вероятность получить неспортивный фол. В последних двух атаках выполняли свои чистые броски, но не попали. «Автодор» играл сегодня хорошо и заслуженно победил. Но нам надо возвращаться к нашей защите и не доводить дело до таких концовок.