Бэрон и Лойд разделывают ЦСКА. «Зенит» вернулся мощной победой после карантина

Армейцы же не показали и 50 процентов своего потенциала, сыграв третий сложный матч за шесть дней.

Единая лига ВТБ

«Зенит» — ЦСКА — 81:68 (21:21, 21:14, 23:18, 16:15)

«Зенит»: Бэрон (20), Лойд (19 + 5 подборов + 5 передач) Мики (11), Понитка (8 + 5 подборов + 6 передач).

ЦСКА: Милутинов (16 + 8 подборов), Швед (10), Григонис (9).

Судьи: Томислав Хордов (Хорватия), Райн Пееранди (Эстония), Станислав Валеев (Росссия).

«Сибур Арена». 3071 зритель.

Команды подошли к матчу недели в разном физическом состоянии. ЦСКА приехал в Северную столицу после «двойной» недели Евролиги, одержав победы над «Панатинаикосом» (98:74) и «Виллербаном» (90:83). Хозяева же провели последний официальный матч почти две недели назад. После поражения от «Пармы» 4 января три встречи сине-бело-голубых (все в Евролиге) были перенесены из-за вспышки коронавируса. К полноценным тренировкам «Зенит» приступил только в середине прошлой недели. Поэтому у армейцев было преимущество в налаженных игровых связях. Хавьеру Паскуалю же приходилось надеяться на то, что его игроки очень соскучились по игре.

К тому же испанский тренер не смог рассчитывать на своего ключевого центрового Артураса Гудайтиса. Литовец получил травму и даже был заменен в заявке команды Лиги ВТБ на Тайсона Картера. Но новичок «Зенита» провел всего несколько тренировок с основой, поэтому в состав на игру с ЦСКА не попал. Компанию ему на трибуне составил другой американец Коннер Фрэнкэмп. В этот раз Паскуаль предпочел другую шестерку легионеров.

Димитрис Итудис в этом году пока не может рассчитывать на свою первую скрипку Уилла Клайберна. Форвард получил повреждение задней поверхности бедра в матче с «Енисеем» и пока продолжает восстанавливаться. Впрочем, без MVP «Финала четырех» Евролиги-2019 армейцы показывают более зрелую игру. 24 передачи в игре с «Пао» и 23 в матче с «Виллербаном» лишь подчеркивают это. С Клайберном ЦСКА играет гораздо медленнее, Уилл часто передерживает мяч. А суперматчи, к которым он приучил болельщиков ЦСКА, получаются все реже и реже. Зато в отсутствие форварда раскрылись Алексей Швед и Марс Григонис. Во многом благодаря действиям новичков армейцы выиграли последние четыре игры.

Половина Лойда

Лишившись Гудайтиса, наставник «Зенит» бросил в бой Антона Пушкова. И россиянин не подвел. В первой четверти центровой забил из-под кольца, разогнал быстрый прорыв с идеальным завершающим пасом на Матеуша Понитку и сделал мощный блок-шот на Шведе (неожиданно уверенно для резервиста). В целом хозяева смогли сдержать две главные атакующие опции ЦСКА. Григонис набрал 8 очков за половину, Швед — в два раза меньше. Даниэль Хэкетт, видимо, «наевшийся» на прошлой неделе в Евролиге, практически не появлялся на паркете. Итудису пришлось долго искать результативное сочетание, задействую все свою мощную ротацию. В итоге выстрелила связка Лундберг — Милутинов, замучившая зенитовцев под кольцом во второй четверти.

Защита же гостей не смогла справиться с Джорданом Лойдом. Чемпион НБА провел идеальную половину: 17 очков, 3/3 — трехочковых, показатель эффективности — 23. Во многом благодаря усилиям американца «Зенит» повел с двузначным преимуществом (40:30) в концовке второй десятиминутки. ЦСКА быстро сократил половину этого разрыва, но четверть с сиреной закрыл все тот же Лойд.

Самоотдачи Боломбоя и Милутинова недостаточно

После перерыва «Зенит» отправил соперника в нокдаун. Рывок 9:0 и короткий тайм-аут от Итудиса. Грек закончил его буквально за несколько секунд, жестко сказав своим игрокам, чтобы они задумались над своими действиями. Это не помогло. Оппоненты уверенно взяли и этот отрезок, а преимущество выросло до «+17». Итудис взял еще один минутный перерыв, на этот раз попытавшись достучаться до своих баскетболистов долгой тирадой.

Но игроки «Зенита» продолжили попадать дальние броски (Бэрон, Мики), а также очень вязко играть в защите (два фола в нападении от Шенгелии, пробежка от Лундберга). ЦСКА немного проснулся после двух точных трехочковых Шведа и сочного данка Джоэл Боломбоя. Но этого хватило только для сокращения разницы до 12 очков. Запас прочности у Лойда и компании ощущался.

И это ощущение оказалось верным. Понитка выжигал в защите, Бэрон продолжал попадать сумасшедшие мячи, а ЦСКА — допускать потери... В среднем по сезону у армейцев 13 потерь в Лиге ВТБ. В Санкт-Петербурге они сделали 19...

Правда, во второй половине заключительной четверти игроки «Зенита» подсели физически. Милутинов и Боломбой раз за разом забирали подборы на чужом щите, а после трехочкового в исполнении центрового сборной России преимущество хозяев сократилось до 8 очков. Появилась надежда на яркую концовку, но все в свои руки взял Понитка. Капитан сначала выдал пас-конфету на Пойтресса, а в следующей атаке поляк и Бэрон показали, как надо играть изоляцию.