«Мозгов реально хочет играть в баскетбол и достал нас c этим». Подробности перехода чемпиона НБА в клуб Суперлиги-1

Титулованный центровой подписал контракт с московской «Руной» до конца текущего сезона.

Появление Тимофея Мозгова в «Руне» — очень неожиданная история. Летом чемпион НБА отказался переходить в «Локомотив-Кубань», перед которым стоят высокие задачи в Единой лиге ВТБ и Еврокубке, а в конце декабря согласился продолжить карьеру в клубе Суперлиги-1. В чем причины такого решения 35-летнего бигмена — спросили у генерального менеджера московской команды и агента Мозгова.

После Нового года Мозгов будет в оптимальной форме

— Насколько этот переход целесообразен со спортивной точки зрения. Готов ли Тимофей помогать команде в ближайших матчах? Вопрос генеральному менеджеру «Руны» Сергею Юхневичу.

— Сейчас урегулируем все формальности с медкомиссией и через пару дней он приступит к полноценным тренировкам. Думаю, что какое-то время ему потребуется на адаптацию. Партнеры, с которыми он никогда не играл, новая Лига. Посмотрим. После Нового года — в январе и феврале — думаю, он будет в оптимальной форме.

— Правильно я понимаю, что контакт заключен до конца сезона-2021/22?

— Да, всё верно.

— Насколько тяжелыми были переговоры? Знаю, что ранее он отказывался от идеи выступать в Суперлиге-1.

— Честно, про детали других предложений Тимофею я не знаю. Если говорить про переговоры с «Руной», то мы быстро нашли общий язык. Мне понравилось, что у него горят глаза. Он хочет продолжать играть в баскетбол и выигрывать.

— А вообще команде сейчас нужен новый центровой?

— Когда на рынке есть такой центровой, как Тимофей, то он нужен многим командам. Мы не исключение.

— Это еще и сильный маркетинговый ход: чемпион НБА в клубе Суперлиги. Будете задействовать Тимофея в различных активациях?

— Не рассматривали подписание Мозгова, как какой-то маркетинговый ход. В Суперлиге-1 все-таки речь идет скорее про спортивную составляющую, а не про маркетинг. А задействовать его в различных активностях клуба будем, как и других парней из команды.

— «Руна» лидирует в чемпионате наряду с «Уралмашем» и «Темп-СУМЗ-УГМК». С подписанием Мозгова команда автоматически становится фаворитом сезоне? Груз ответственности повышается?

— Ответственность всегда высокая. Лично для меня ничего с подписанием Тимофея не изменилось. Возможно, через месяц мы еще кого-то подпишем.

— Перед командой стоит задача выиграть Суперлигу?

— Каждый год у нас задача — выигрывать в каждом матче. А там посмотрим, что будет.

Есть семейные обстоятельства, которые не позволяет Тимофею покинуть Москву

— Мозгов будет играть в Суперлиге-1. Почему? Вопрос агенту игрока Станиславу Рыжову.

— Он реально очень хочет играть в баскетбол. Это правда. И он нас этим достал. Не секрет, что у нас хорошие отношения с «Руной». Предложил ему такой вариант и буквально за три дня согласовали все детали контракта.

— При этом летом он отклонил предложение «Локомотива-Кубань»...

— Есть семейные обстоятельства, которые не позволяет ему покинуть Москву. При этом он очень хочет играть в баскетбол.

— Все чаще приходится слышать мнение, что в Лиге ВТБ практически нет рабочих мест для российских игроков. Что об этом думаете?

— Сергей Базаревич правильно сказал. В Лиге ВТБ есть место для «баночников», пусть ребята не обижаются на это слово. Объективно, назовите хоть одну команду, где русские на первых ролях, а не на подхвате. Поэтому, как бы парадоксально это не звучало, в Суперлиге можно поиграть даже титулованным баскетболистам. Быть на ведущих ролях и получать кайф от игры.

— Есть вероятность, что увидим Тимофея на паркете в декабре? У «Руны» два принципиальных матча — 25-го с «Самарой» и 28-го с «Уралмашем».

— Этого я не знаю. Все решит главный тренер Олег Бартунов. Пока никто не знает уровень физической готовности Мозгова. Он подключится к тренировкам, и все поймут, когда Тимофей будет готов выйти на паркет. Никаких ограничений по здоровью нет, но понятно, что последние несколько месяцев он тренировался в довольно вольном режиме. Плюс, когда мы вели переговоры, Бартунов четко дал понять, что при всем уважении к Мозгову, на паркет будет выходить сильнейший.

— Мозгов будет доминировать в Суперлиге?

— Когда более-менее наберет кондиции, то будет доминировать. Посмотрим, прав я или нет.

— В следующем сезоне «Руна» будет играть в Лиге ВТБ?

— Это вопросам к спонсорам клуба, но очень бы хотелось иметь такую молодую и прогрессивную команду в Лиге ВТБ. У них есть всё, чтобы сделать шаг наверх. Точнее, я не вижу, что есть у команд Единой лиги, чего нет у «Руны». А дальше все зависит от них, от решения руководства турнира.

Последний раз Тимофей Мозгов выходил на паркет в матче олимпийской квалификации 1 июля. В игре с Германией он набрал 6 очков, 2 подбора и 1 передачу за 17 минут.